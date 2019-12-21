Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Роазон Парк
Бордо
31' Желтая карточкаБашич Тома
47' Желтая карточкаБенито Лорис
74' Желтая карточкаОтавио Пассос
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
10
Калу
Сэмьюэл
26
Башич
Тома
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
31'
47'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 4:2 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Ренн
63.3% (88)
Ничья
26.6% (37)
Бордо
10.1% (14)
2:1 Ренн
33.1% (46)
1:0 Ренн
24.5% (34)
1:1 Ничья
22.3% (31)
1:2 Бордо
7.9% (11)
2:0 Ренн
4.3% (6)
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