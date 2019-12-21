Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Калу Сэмьюэл наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

40' Силики Джеймс из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Думбия Сулейман из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали

35' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Башич Тома получил желтую карточку от судьи

30' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Башич Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Бордо

17' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Бордо

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Бордо

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля