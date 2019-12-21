Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Бордо
0'
31' Желтая карточка
Башич Тома
47' Желтая карточка
Бенито Лорис
74' Желтая карточка
Отавио Пассос
75'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
5
Думбия
Сулейман
7
Рафинья
Диас
18
Камавинга
Эдуардо
12
Силики
Джеймс
14
Буриго
Бенжамен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
10
Калу
Сэмьюэл
26
Башич
Тома
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
19
Адли
Ясин
Ренн
4-4-2
Бордо
3-4-3

Ход матча

31'
 
Башич Тома
47'
 
Бенито Лорис
69'
 
Кафу Жонатан
Адли Ясин
70'
Дель Кастильо Ромен
Эну Адриен
 
70'
Тэт Флавьен
Буриго Бенжамен
 
74'
 
Отавио Пассос

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже
Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн
Бордо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним
Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 4:2 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Бордо
Ренн
63.3% (88)
Ничья
26.6% (37)
Бордо
10.1% (14)
2:1 Ренн
33.1% (46)
1:0 Ренн
24.5% (34)
1:1 Ничья
22.3% (31)
1:2 Бордо
7.9% (11)
2:0 Ренн
4.3% (6)
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