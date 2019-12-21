Франция: Лига 1 2019-2020

НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

Первый тайм

51' Матч возобновлен

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

49' Пайе Димитри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Рефери не любит споров - именно за это Сансон Морган сейчас получил желтую

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Удар от ворот произведет Ним

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Марсель

39' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ронжье Валентин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

35' Матч возобновлен

34' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Камара Бубакар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Ним

27' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Пакье Гаэтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Пабло Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Головой пробил Бенедетто Дарио , но голкипер отбил его в поле!

24' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Ним

18' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Радоньич Неманья наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

17' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хорошая попытка от Амави Жордан , был неплохой удар, но вратарь спас

13' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сакаи Хироки из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Марсель

5' Пакье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Ним

3' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля