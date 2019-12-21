Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ним
0'
26' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
34' Желтая карточка
Камара Бубакар
45' Желтая карточка
Сансон Морган
45' Желтая карточка
Пайе Димитри
1:0
47' Гол в свои ворота
Алакуш Софьян
63' Желтая карточка
Сарр Сиди
2:0
65' Гол
Бенедетто Дарио
72'
16
Пеле
Йоанн
2
Сакаи
Хироки
15
Чалета-Цар
Дуе
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
7
Радоньич
Неманья
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
7
Филиппото
Ромен
18
Валь
Тео
6
Сарр
Сиди
15
Пакье
Гаэтан
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
Марсель
4-3-3
Ним
4-4-2

Ход матча

26'
 
Пакье Гаэтан
34'
Камара Бубакар
 
45'
Сансон Морган
 
45'
Пайе Димитри
 
47'
Алакуш Софьян
1:0
63'
 
Сарр Сиди
65'
Бенедетто Дарио
2:0
70'
 
Дульевич Харис
Пакье Гаэтан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест
Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи
Ним Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним
Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон

Последние игры между собой

Марсель: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Марсель 2:1 Ним Лига 1 Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи
Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ним
Марсель
97.8% (136)
Ничья
2.2% (3)
Ним
0% (0)
2:0 Марсель
51.8% (72)
2:1 Марсель
14.4% (20)
3:0 Марсель
12.9% (18)
1:0 Марсель
9.4% (13)
3:1 Марсель
7.9% (11)
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