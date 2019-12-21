Франция: Лига 1 2019-2020
26' Желтая карточкаПакье Гаэтан
34' Желтая карточкаКамара Бубакар
45' Желтая карточкаСансон Морган
45' Желтая карточкаПайе Димитри
1:0
47' Гол в свои воротаАлакуш Софьян
63' Желтая карточкаСарр Сиди
2:0
65' ГолБенедетто Дарио
16
Пеле
Йоанн
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
18
Валь
Тео
15
Пакье
Гаэтан
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Пакье ГаэтанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
34'
45'
45'
47'
1:0
63'
65'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +10 =5 -5Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест
Ним Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним
Последние игры между собой
Марсель: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Марсель
97.8% (136)
Ничья
2.2% (3)
Ним
0% (0)
2:0 Марсель
51.8% (72)
2:1 Марсель
14.4% (20)
3:0 Марсель
12.9% (18)
1:0 Марсель
9.4% (13)
3:1 Марсель
7.9% (11)
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