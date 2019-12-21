Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
1:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Стад Огюст Делон
Лион
8' Желтая карточкаAxel Disasi
0:1
9' ГолТусар Люка
20' Желтая карточкаАуа Уссем
36' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
41' Желтая карточкаМарсело Антонио
1:1
44' ПенальтиКафаро Матьё
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
18
Удин
Реми
23
Тете
Кенни
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
18 Удин РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
34 Logan Costa
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
9'
0:1
20'
36'
41'
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо
Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Реймс
14.3% (20)
Ничья
35.7% (50)
Лион
50% (70)
1:2 Лион
32.9% (46)
1:1 Ничья
31.4% (44)
0:1 Лион
9.3% (13)
2:1 Реймс
7.1% (10)
1:0 Реймс
6.4% (9)
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