Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Тете Кенни из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

49' Удин Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Реймс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Г О О О О Л - Кафаро Матьё из команды Реймс забивает с точки!

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Рефери не любит споров - именно за это Марсело Антонио сейчас получил желтую

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Лион

39' Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Шавалерин Ксавье - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Удар от ворот произведет Лион

34' Отличная игра от Дингом Тристан из команды Реймс . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

32' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

26' Лопеш Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Лион

21' Шавалерин Ксавье пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

21' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' После штрафного удара,который нанес Кафаро Матьё мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

20' Ауа Уссем тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Лион

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лион будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Г О О О О Л - Тусар Люка классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

9' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Аксель Дисаси получил желтую карточку от судьи

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Реймс

6' ШТАНГА! Гол почти забит, Траоре Бертран нанесла удар, но мяч попал в штангу!

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Реймс

3' Тусар Люка из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

3' Корне Максвелл хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля