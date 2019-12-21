Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
1:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Лион
0'
8' Желтая карточка
Axel Disasi
0:1
9' Гол
Тусар Люка
20' Желтая карточка
Ауа Уссем
36' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
41' Желтая карточка
Марсело Антонио
1:1
44' Пенальти
Кафаро Матьё
73'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
15
Манетси
Маршал
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
18
Удин
Реми
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
10
Траоре
Бертран
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
27
Корне
Максвелл
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
7
Терье
Мартен
Реймс
4-2-3-1
Лион
3-4-3

Ход матча

8'
Axel Disasi
 
9'
0:1
Тусар Люка
(Мендес Тьяго)
20'
 
Ауа Уссем
36'
Шавалерин Ксавье
 
41'
 
Марсело Антонио
44'
Кафаро Матьё
1:1
46'
 
Рафаэль да Сильва
Тете Кенни
52'
Донис Анастасиос
Дингом Тристан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо
Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург
Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион
Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Лион 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Реймс 4:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:4 Лион Лига 1 Лион 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:2 Лион Лига 1 Лион 3:2 Реймс Кубок лиги Лион 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Реймс Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Лион
Реймс
14.3% (20)
Ничья
35.7% (50)
Лион
50% (70)
1:2 Лион
32.9% (46)
1:1 Ничья
31.4% (44)
0:1 Лион
9.3% (13)
2:1 Реймс
7.1% (10)
1:0 Реймс
6.4% (9)
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