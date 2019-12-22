Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Генк
0'
1:0
54' Гол
Влап Михел
2:0
61' Гол
Влап Михел
72'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
32
Люккассен
Деррик
55
Кана
Марко
4
Компани
Венсан
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
19
Шадли
Насер
93
Руфе
Кемар
26
Вандервоордт
Маартен
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
5
Борхес
Нето
25
Берге
Сандер
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
27
Бонгонда
Тео
11
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
Андерлехт
4-5-1
Генк
4-2-3-1

Ход матча

54'
Влап Михел
(Докю Жереми)
1:0
61'
Влап Михел
2:0
62'
 
Хаджи Янис
Бонгонда Тео
63'
 
Саматта Мбвана
Онуачу Пол

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Mouscron-Peruwelz2 2:3 Андерлехт
Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк
Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А
Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 19 14 4 1 42 - 8 46
2. Ройал Антверпен 20 11 5 4 39 - 25 38
3. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
4. Гент 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Стандард 20 10 5 5 37 - 22 35
6. Зульте-Варегем 20 9 4 7 31 - 24 31
7. Мехелен 20 9 4 7 29 - 30 31
8. Генк 0:2 20 8 4 8 30 - 29 28
9. Андерлехт 2:0 20 6 8 6 24 - 22 26
10. Сент-Трюйден 20 6 5 9 22 - 37 23
11. Кортрейк 20 5 4 11 27 - 34 19
12. Эйпен 20 5 4 11 16 - 32 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
15. Васланд-Беверен 20 3 5 12 17 - 42 14
16. Mouscron-Peruwelz2 9 2 5 2 14 - 13 11
17. Серкль Брюгге 20 3 2 15 18 - 44 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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