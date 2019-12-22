Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
2:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Lotto Park
Генк
1:0
54' ГолВлап Михел
2:0
61' ГолВлап Михел
55
Кана
Марко
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
19
Шадли
Насер
93
Руфе
Кемар
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
19 Шадли НасерПолузащитник
-
93 Руфе КемарНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
17 Аджич ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
54'
1:0
61'
2:0
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Mouscron-Peruwelz2 2:3 Андерлехт
Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Брюгге 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк
Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|19
|14
|4
|1
|42 - 8
|46
|2.
|Ройал Антверпен
|20
|11
|5
|4
|39 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Гент
|20
|10
|6
|4
|39 - 23
|36
|5.
|Стандард
|20
|10
|5
|5
|37 - 22
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|20
|9
|4
|7
|31 - 24
|31
|7.
|Мехелен
|20
|9
|4
|7
|29 - 30
|31
|8.
|Генк
|0:2
|20
|8
|4
|8
|30 - 29
|28
|9.
|Андерлехт
|2:0
|20
|6
|8
|6
|24 - 22
|26
|10.
|Сент-Трюйден
|20
|6
|5
|9
|22 - 37
|23
|11.
|Кортрейк
|20
|5
|4
|11
|27 - 34
|19
|12.
|Эйпен
|20
|5
|4
|11
|16 - 32
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|15.
|Васланд-Беверен
|20
|3
|5
|12
|17 - 42
|14
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|9
|2
|5
|2
|14 - 13
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|20
|3
|2
|15
|18 - 44
|11
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