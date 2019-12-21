Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
2:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Метц
0:1
14' ГолДиалло Хабиб
1:1
18' ГолАмальфитано Ромен
2:1
42' ГолБальде Мама
45' Желтая карточкаЮдоль Матьё
54' Красная карточкаСунзу Стоппила
71' Желтая карточкаМендиль Хамза
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
17
Бальде
Мама
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
19
Маига
Хабиб
24
Коад
Рено
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Н'Диайе ДиаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
0:1
18'
42'
2:1
45'
54'
71'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон
Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц
Последние игры между собой
Дижон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Метц: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Дижон
66.9% (93)
Ничья
26.6% (37)
Метц
6.5% (9)
1:0 Дижон
37.4% (52)
2:1 Дижон
21.6% (30)
1:1 Ничья
18% (25)
2:0 Дижон
7.9% (11)
0:0 Ничья
7.2% (10)
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