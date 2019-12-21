Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
2:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Метц
0'
0:1
14' Гол
Диалло Хабиб
1:1
18' Гол
Амальфитано Ромен
2:1
42' Гол
Бальде Мама
45' Желтая карточка
Юдоль Матьё
54' Красная карточка
Сунзу Стоппила
71' Желтая карточка
Мендиль Хамза
77'
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
27
Мендиль
Хамза
17
Бальде
Мама
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
11
Тавареш
Жулио
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
6
Mamadou
Fofana1
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
24
Коад
Рено
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Дижон
4-4-2
Метц
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Диалло Хабиб
18'
Амальфитано Ромен
1:1
42'
Бальде Мама
(Лаутоа Веслей)
2:1
45'
 
Юдоль Матьё
54'
 
Сунзу Стоппила
65'
Бальмон Флорен
Кадис Хондер
 
71'
Мендиль Хамза
 
72'
 
Ангбан Викторьен
Булая Фарид
76'
Альфонс Микаэль
Шафик Фуад
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон
Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон
Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц
Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц

Последние игры между собой

Дижон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Метц: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Дижон 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Дижон Лига 1 Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1
Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Метц
Дижон
66.9% (93)
Ничья
26.6% (37)
Метц
6.5% (9)
1:0 Дижон
37.4% (52)
2:1 Дижон
21.6% (30)
1:1 Ничья
18% (25)
2:0 Дижон
7.9% (11)
0:0 Ничья
7.2% (10)
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