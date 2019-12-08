Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Амьен

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант
Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург
Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Амьен 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Амьен Лига 1 Амьен 2:2 ПСЖ Лига 1 Амьен 0:2 ПСЖ Кубок лиги
ПСЖ 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:1 ПСЖ Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 14 0 3 39 - 9 42
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 17 9 3 5 23 - 17 30
5. Нант Заявка 18 9 2 7 16 - 16 29
6. Реймс Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
7. Бордо Заявка 18 7 5 6 28 - 21 26
8. Монако Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
9. Лион Заявка 18 7 4 7 28 - 17 25
10. Анже Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Сент-Этьен Заявка 18 7 4 7 21 - 27 25
12. Страсбург Заявка 18 7 3 8 21 - 23 24
13. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
14. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
15. Брест Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
16. Амьен Заявка 17 4 5 8 20 - 32 17
17. Дижон Заявка 18 4 5 9 12 - 20 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним Заявка 17 2 6 9 12 - 29 12
20. Тулуза Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Амьен

    До начала игры, которая состоится 21.12.2019, осталось 2 дня 21 час 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ПСЖ - Амьен
    ПСЖ
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Амьен
    0% (0)
    3:0 ПСЖ
    41.5% (17)
    4:0 ПСЖ
    22% (9)
    2:0 ПСЖ
    19.5% (8)
    3:1 ПСЖ
    12.2% (5)
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