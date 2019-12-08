Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Амьен
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =1 -2Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|39 - 9
|42
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 17
|30
|5.
|Нант
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|16 - 16
|29
|6.
|Реймс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 21
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|9.
|Лион
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 17
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 27
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 23
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|15.
|Брест
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 32
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 20
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 29
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
ПСЖ
100% (41)
Ничья
0% (0)
Амьен
0% (0)
3:0 ПСЖ
41.5% (17)
4:0 ПСЖ
22% (9)
2:0 ПСЖ
19.5% (8)
3:1 ПСЖ
12.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...