Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест
Последние игры между собой
Монако: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Лилль Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|39 - 9
|42
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|23 - 17
|30
|5.
|Нант
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|16 - 16
|29
|6.
|Реймс
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 21
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|9.
|Лион
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 17
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 27
|25
|12.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 23
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|15.
|Брест
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|16.
|Амьен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 32
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 20
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 29
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Монако
58.1% (25)
Ничья
20.9% (9)
Лилль
20.9% (9)
2:1 Монако
41.9% (18)
1:1 Ничья
14% (6)
1:2 Лилль
11.6% (5)
2:0 Монако
9.3% (4)
1:0 Монако
7% (3)
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