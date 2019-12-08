Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Лилль

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако
Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион
Лилль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест
Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль

Последние игры между собой

Монако: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Монако 0:3 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Лилль Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 17 14 0 3 39 - 9 42
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 17 9 3 5 23 - 17 30
5. Нант Заявка 18 9 2 7 16 - 16 29
6. Реймс Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
7. Бордо Заявка 18 7 5 6 28 - 21 26
8. Монако Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
9. Лион Заявка 18 7 4 7 28 - 17 25
10. Анже Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Сент-Этьен Заявка 18 7 4 7 21 - 27 25
12. Страсбург Заявка 18 7 3 8 21 - 23 24
13. Ницца Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
14. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
15. Брест Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
16. Амьен Заявка 17 4 5 8 20 - 32 17
17. Дижон Заявка 18 4 5 9 12 - 20 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним Заявка 17 2 6 9 12 - 29 12
20. Тулуза Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль

    До начала игры, которая состоится 21.12.2019, осталось 2 дня 21 час 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Лилль
    Монако
    58.1% (25)
    Ничья
    20.9% (9)
    Лилль
    20.9% (9)
    2:1 Монако
    41.9% (18)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:2 Лилль
    11.6% (5)
    2:0 Монако
    9.3% (4)
    1:0 Монако
    7% (3)
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