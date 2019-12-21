Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Эйпен
1:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
7' Желтая карточка
Эзекиль Имох
0:1
20' Гол
Эзекиль Имох
1:1
29' Пенальти
Миличевич Даниел
47' Желтая карточка
Азуни Ларри
1:2
50' Гол
Faiz Selemani IV
57' Желтая карточка
Эмбало Карлос
90'+6
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
3
Кох
Менно
23
Вердон
Оливье
26
Jens
Cools
16
Эбрахими
Омид
77
Миличевич
Даниел
18
Nils
Schouterden
17
Эмбало
Карлос
21
Баутиста
Хон
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
5
Азуни
Ларри
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
51
Оканси
Эрик
23
Де
Сар
Жюльен
29
Бацула
Андрей
39
Эзекиль
Имох
Эйпен
4-4-2
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Эзекиль Имох
17'
 
Faiz Selemani IV
Бацула Андрей
20'
0:1
Эзекиль Имох
(Де Сар Жюльен)
29'
Миличевич Даниел
1:1
47'
 
Азуни Ларри
50'
1:2
Faiz Selemani IV
(Petar Golubovic)
57'
Эмбало Карлос
 
57'
Yuta Toyokawa
Кох Менно
 
74'
 
Jovan Stojanovic I
Эзекиль Имох
76'
Flavio Ciampichetti
Jens Cools
 
80'
Амани Жан
Эмбало Карлос
 
90'
 
Аджагун Абдул
Оканси Эрик

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен
Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Mouscron-Peruwelz2 Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен
Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк 2:1 Эйпен Кубок Кортрейк 1:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Эйпен Первый дивизион А
Кортрейк 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 18 14 3 1 41 - 7 45
2. Ройал Антверпен 19 11 4 4 38 - 24 37
3. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
4. Стандард 1:1 20 10 6 4 37 - 21 36
5. Гент 19 10 5 4 38 - 22 35
6. Зульте-Варегем 20 9 4 7 31 - 24 31
7. Мехелен 20 9 4 7 29 - 30 31
8. Генк 19 8 4 7 30 - 27 28
9. Андерлехт 19 5 8 6 22 - 22 23
10. Сент-Трюйден 19 6 4 9 21 - 36 22
11. Кортрейк 20 5 4 11 27 - 34 19
12. Эйпен 20 5 4 11 16 - 32 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
15. Васланд-Беверен 1:1 20 2 6 12 16 - 42 12
16. Mouscron-Peruwelz2 9 2 5 2 14 - 13 11
17. Серкль Брюгге 20 3 2 15 18 - 44 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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