Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Кортрейк
7' Желтая карточкаЭзекиль Имох
0:1
20' ГолЭзекиль Имох
1:1
29' ПенальтиМиличевич Даниел
47' Желтая карточкаАзуни Ларри
1:2
50' ГолFaiz Selemani IV
57' Желтая карточкаЭмбало Карлос
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
21
Баутиста
Хон
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
51
Оканси
Эрик
39
Эзекиль
Имох
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
-
24 Silas GnakaЗащитник
- Полузащитник
-
10 Амани ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
7'
20'
0:1
29'
1:1
47'
50'
57'
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен
Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Mouscron-Peruwelz2 Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен
Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|18
|14
|3
|1
|41 - 7
|45
|2.
|Ройал Антверпен
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Стандард
|1:1
|20
|10
|6
|4
|37 - 21
|36
|5.
|Гент
|19
|10
|5
|4
|38 - 22
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|20
|9
|4
|7
|31 - 24
|31
|7.
|Мехелен
|20
|9
|4
|7
|29 - 30
|31
|8.
|Генк
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Андерлехт
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Сент-Трюйден
|19
|6
|4
|9
|21 - 36
|22
|11.
|Кортрейк
|20
|5
|4
|11
|27 - 34
|19
|12.
|Эйпен
|20
|5
|4
|11
|16 - 32
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|15.
|Васланд-Беверен
|1:1
|20
|2
|6
|12
|16 - 42
|12
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|9
|2
|5
|2
|14 - 13
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|20
|3
|2
|15
|18 - 44
|11
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