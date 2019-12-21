Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца переиграл вратаря дальним ударом!

40' Ницца имеет хороший шанс забить.

37' Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи

36' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Ницца

33' Буасгар Кентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

29' Ницца имеет хороший шанс забить.

28' Тулуза имеет хороший шанс забить.

27' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Будауи Хишем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Тулуза

23' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ницца имеет хороший шанс забить.

18' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Морейра Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ницца имеет хороший шанс забить.

10' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Куадио Коне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Маланг получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Удар от ворот произведет Ницца

4' Удар от ворот произведет Тулуза

3' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Тулуза начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру