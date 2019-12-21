Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
3:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Альянц Ривьера
Тулуза
7' Желтая карточкаKouadio Kone
1:0
16' ГолСарр Маланг
2:0
19' ГолБудауи Хишем
25' Желтая карточкаБудауи Хишем
37' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
3:0
40' ГолЛис-Мелу Пьерр
53' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
23
Сарр
Маланг
28
Будауи
Хишем
18
Клод
Алексис
30
Рейне
Батист
34
Kouadio
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amine Adli
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
16'
1:0
19'
2:0
25'
37'
40'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =2 -14Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тулуза: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Тулуза 1:0 Ницца Кубок Тулуза 1:2 Ницца Лига 1 Тулуза 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Тулуза Лига 1 Ницца 1:2 Тулуза Товарищеские матчи Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Ницца Лига 1 Тулуза 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Тулуза Лига 1 Ницца 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Лига 1 Тулуза 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Ницца Лига 1 Тулуза 1:2 Ницца Кубок лиги Ницца 1:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Ницца
82.7% (115)
Ничья
15.8% (22)
Тулуза
1.4% (2)
2:1 Ницца
40.3% (56)
1:0 Ницца
18.7% (26)
2:0 Ницца
18% (25)
1:1 Ничья
13.7% (19)
3:1 Ницца
2.9% (4)
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