Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
3:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Тулуза
0'
7' Желтая карточка
Kouadio Kone
1:0
16' Гол
Сарр Маланг
2:0
19' Гол
Будауи Хишем
25' Желтая карточка
Будауи Хишем
37' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
3:0
40' Гол
Лис-Мелу Пьерр
53' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
77'
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
2
Н'Соки
Стэнли
28
Будауи
Хишем
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
18
Клод
Алексис
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
5
Морейра
Стивен
15
Исима-Мирен
Николя
12
Силла
Иссиага
27
Макенго
Жан-Виктор
17
Сангаре
Ибрахим
34
Kouadio
Kone
14
Доссеви
Матьё
9
Саного
Яя
11
Буасгар
Кентен
Ницца
4-3-3
Тулуза
4-3-3

Ход матча

7'
 
Kouadio Kone
16'
Сарр Маланг
(Сиприен Вилан)
1:0
19'
Будауи Хишем
(Лис-Мелу Пьерр)
2:0
25'
Будауи Хишем
 
37'
 
Сангаре Ибрахим
38'
 
Кулурис Эфтимос
Доссеви Матьё
38'
 
Сидибе Калиду
Kouadio Kone
40'
Лис-Мелу Пьерр
(Клод Алексис)
3:0
48'
Колин Расин
Сарр Маланг
 
53'
 
Исима-Мирен Николя
67'
Тюрам-Ульен Хефрен
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже
Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако
Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тулуза: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ницца 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:1 Ницца Кубок Тулуза 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Тулуза Лига 1
Тулуза 1:0 Ницца Кубок Тулуза 1:2 Ницца Лига 1 Тулуза 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Тулуза Лига 1 Ницца 1:2 Тулуза Товарищеские матчи Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Ницца Лига 1 Тулуза 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Тулуза Лига 1 Ницца 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ницца Лига 1 Тулуза 3:4 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Ницца Лига 1 Тулуза 1:2 Ницца Кубок лиги Ницца 1:1 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 3:0 Тулуза
Ницца
82.7% (115)
Ничья
15.8% (22)
Тулуза
1.4% (2)
2:1 Ницца
40.3% (56)
1:0 Ницца
18.7% (26)
2:0 Ницца
18% (25)
1:1 Ничья
13.7% (19)
3:1 Ницца
2.9% (4)
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