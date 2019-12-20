Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Мехелен
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Остенде
0' 39'
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
8
Кайя
Онур
30
Ванлерберге
Йорди
13
Joachim
Van
Damme
11
Сторм
Никола
20
Энгвалль
Густав
9
William
Togui
1
Ондоа
Джозеф
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
22
Logan
Ndenbe
17
Юльсагер
Эндрю
14
Ante
Palaversa
16
Варгас
Рональд
10
Нето
Ренато
7
Сакала
Фэшн
15
Акпала
Джозеф
Мехелен
4-4-2
Остенде
4-5-1

Ход матча

36'
 
Силла Идрисса
Акпала Джозеф

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем
Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт
Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде 2:1 Мехелен Первый дивизион А Остенде 0:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Мехелен Лига Про
Мехелен 2:3 Остенде Лига Про Мехелен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Мехелен Лига Про Остенде 2:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Остенде Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 18 14 3 1 41 - 7 45
2. Ройал Антверпен 19 11 4 4 38 - 24 37
3. Шарлеруа 18 10 5 3 29 - 16 35
4. Гент 19 10 5 4 38 - 22 35
5. Стандард 19 10 5 4 36 - 20 35
6. Зульте-Варегем 19 9 4 6 31 - 22 31
7. Мехелен 0:0 20 8 5 7 28 - 30 29
8. Генк 19 8 4 7 30 - 27 28
9. Андерлехт 19 5 8 6 22 - 22 23
10. Сент-Трюйден 19 6 4 9 21 - 36 22
11. Эйпен 19 5 4 10 15 - 30 19
12. Остенде 0:0 20 5 4 11 22 - 35 19
13. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
14. Кортрейк 19 4 4 11 25 - 33 16
15. Васланд-Беверен 19 2 5 12 15 - 41 11
16. Mouscron-Peruwelz2 8 2 4 2 13 - 12 10
17. Серкль Брюгге 19 2 2 15 16 - 44 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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