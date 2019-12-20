Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Остенде
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
11
Сторм
Никола
4
Фас
Ваут
22
Logan
Ndenbe
10
Нето
Ренато
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
22 Logan NdenbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Сане ВьюЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем
Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: +5 =3 -12Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт
Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|18
|14
|3
|1
|41 - 7
|45
|2.
|Ройал Антверпен
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Шарлеруа
|18
|10
|5
|3
|29 - 16
|35
|4.
|Гент
|19
|10
|5
|4
|38 - 22
|35
|5.
|Стандард
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|7.
|Мехелен
|0:0
|20
|8
|5
|7
|28 - 30
|29
|8.
|Генк
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Андерлехт
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Сент-Трюйден
|19
|6
|4
|9
|21 - 36
|22
|11.
|Эйпен
|19
|5
|4
|10
|15 - 30
|19
|12.
|Остенде
|0:0
|20
|5
|4
|11
|22 - 35
|19
|13.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|14.
|Кортрейк
|19
|4
|4
|11
|25 - 33
|16
|15.
|Васланд-Беверен
|19
|2
|5
|12
|15 - 41
|11
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|19
|2
|2
|15
|16 - 44
|8
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