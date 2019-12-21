Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Стад де ля Божуар
Анже
1:0
17' ГолБлас Людовик
1:1
50' ГолБобишон Антонен
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
17
Блас
Людовик
11
Абейд
Мехди
27
Саймон
Мозес
26
Imran
Louza
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
-
22 Bridge Ndilu
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
50'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже
Последние игры между собой
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2 Нант 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:1 Нант Лига 2 Анже 2:0 Нант Лига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Нант
82% (114)
Ничья
17.3% (24)
Анже
0.7% (1)
1:0 Нант
49.6% (69)
2:1 Нант
20.9% (29)
1:1 Ничья
14.4% (20)
2:0 Нант
9.4% (13)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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