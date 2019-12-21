Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Нант играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

44' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Нант

41' Пространство открывается для Бобишон Антонен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

41' Сантамария Батист из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Удар от ворот произведет Анже

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Нант

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Великолепное видение игры демонстрирует Томас Ромен из команды Анже , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

21' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Великолепное видение игры демонстрирует Траоре Шарль из команды Нант , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

20' Плохо играет Бютель Людовик - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!

16' Аппиа Деннис из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Блас Людовик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Траоре Шарль из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Матч возобновлен

8' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

3' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо играет Бютель Людовик - неудачный вынос, и мяч у соперниц

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Анже начинает с центра поля