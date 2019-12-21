Франция: Лига 1 2019-2020

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Нант
1:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Анже
0'
1:0
17' Гол
Блас Людовик
1:1
50' Гол
Бобишон Антонен
76'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
13
Вагё
Молла
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
17
Блас
Людовик
11
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
27
Саймон
Мозес
26
Imran
Louza
7
Кулибали
Калифа
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
23
Бобишон
Антонен
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
19
Баокен
Стефан
Нант
4-4-1-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

17'
Блас Людовик
(Аппиа Деннис)
1:0
46'
 
Тиуб Сада
Капелле Пьеррик
50'
1:1
Бобишон Антонен
(Сантамария Батист)
66'
 
Алиуи Рашид
Баокен Стефан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант
Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже
Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал

Последние игры между собой

Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи Анже 0:2 Нант Лига 1
Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2 Нант 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:1 Нант Лига 2 Анже 2:0 Нант Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:1 Анже
Нант
82% (114)
Ничья
17.3% (24)
Анже
0.7% (1)
1:0 Нант
49.6% (69)
2:1 Нант
20.9% (29)
1:1 Ничья
14.4% (20)
2:0 Нант
9.4% (13)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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