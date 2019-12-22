Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
24
Кумс
Свен
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +9 =7 -4Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент
Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =3 -4Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Гент: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Кубок Гент 2:1 Брюгге Кубок Гент 4:1 Брюгге Лига Про Гент 1:0 Брюгге Суперкубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|19
|14
|4
|1
|41 - 7
|46
|2.
|Ройал Антверпен
|19
|11
|4
|4
|38 - 24
|37
|3.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Гент
|0:0
|20
|10
|6
|4
|38 - 22
|36
|5.
|Стандард
|20
|10
|5
|5
|37 - 22
|35
|6.
|Зульте-Варегем
|20
|9
|4
|7
|31 - 24
|31
|7.
|Мехелен
|20
|9
|4
|7
|29 - 30
|31
|8.
|Генк
|19
|8
|4
|7
|30 - 27
|28
|9.
|Андерлехт
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|10.
|Сент-Трюйден
|19
|6
|4
|9
|21 - 36
|22
|11.
|Кортрейк
|20
|5
|4
|11
|27 - 34
|19
|12.
|Эйпен
|20
|5
|4
|11
|16 - 32
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|15.
|Васланд-Беверен
|20
|3
|5
|12
|17 - 42
|14
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|9
|2
|5
|2
|14 - 13
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|20
|3
|2
|15
|18 - 44
|11
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