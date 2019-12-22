Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Брюгге
0' 36'
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
7
Яремчук
Роман
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
42
Бонавентуре
Деннис
35
Тау
Перси
Гент
4-4-2
Брюгге
4-3-3

Ход матча

36'
 
Кетеларе Шарль
Тау Перси

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент
Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Гент: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брюгге 4:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Гент Первый дивизион А Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А
Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Кубок Гент 2:1 Брюгге Кубок Гент 4:1 Брюгге Лига Про Гент 1:0 Брюгге Суперкубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 19 14 4 1 41 - 7 46
2. Ройал Антверпен 19 11 4 4 38 - 24 37
3. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
4. Гент 0:0 20 10 6 4 38 - 22 36
5. Стандард 20 10 5 5 37 - 22 35
6. Зульте-Варегем 20 9 4 7 31 - 24 31
7. Мехелен 20 9 4 7 29 - 30 31
8. Генк 19 8 4 7 30 - 27 28
9. Андерлехт 19 5 8 6 22 - 22 23
10. Сент-Трюйден 19 6 4 9 21 - 36 22
11. Кортрейк 20 5 4 11 27 - 34 19
12. Эйпен 20 5 4 11 16 - 32 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
15. Васланд-Беверен 20 3 5 12 17 - 42 14
16. Mouscron-Peruwelz2 9 2 5 2 14 - 13 11
17. Серкль Брюгге 20 3 2 15 18 - 44 11
  • Первый тайм
  • 36'
    Тау Перси уходит, [player2] вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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