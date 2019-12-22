Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
2:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Йохан Кройф Арена
АДО Ден Хааг
1:0
15' ГолЗиеш Хаким
2:0
23' ГолВан де Бек Донни
24
Онана
Андре
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
17
Баккер
Данни
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
20
Хайе
Том
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Баккер ДанниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
-
20 Хайе ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
-
77 Хои ЭлсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Heesen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
23'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II
Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда
Последние игры между собой
Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 15
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|39 - 11
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|4.
|Виллем II
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|33
|5.
|Утрехт
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|32 - 23
|29
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 26
|28
|7.
|Херенвен
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|11.
|Гронинген
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 42
|19
|14.
|Эммен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 32
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|25 - 42
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 32
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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