Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Аякс
2:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
1:0
15' Гол
Зиеш Хаким
2:0
23' Гол
Ван де Бек Донни
28'
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
26
Эккеленкамп
Юрген
29
Гравенберх
Райан
22
Зиеш
Хаким
23
Траоре
Лассина
10
Тадич
Душан
1
Копманс
Люк
27
Ван
Эвейк
Милан
17
Баккер
Данни
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
2
Малоне
Дион
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
20
Хайе
Том
14
Саммервилл
Крисенсио
9
Нецид
Томаш
Аякс
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-4-2

Ход матча

15'
Зиеш Хаким
(Гравенберх Райан)
1:0
23'
Ван де Бек Донни
(Зиеш Хаким)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II
Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II
Фортуна Ситтард 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Фортуна Ситтард 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эммен 3:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда

Последние игры между собой

Аякс: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Аякс 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 Заявка 18 14 2 2 53 - 15 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 18 13 2 3 39 - 11 41
3. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
4. Виллем II Заявка 18 10 3 5 27 - 22 33
5. Утрехт Заявка 17 9 2 6 32 - 23 29
6. Фейеноорд Заявка 17 7 7 3 30 - 26 28
7. Херенвен Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
11. Гронинген Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 23 - 42 19
14. Эммен Заявка 17 5 3 9 20 - 32 18
15. ПЕК Зволле Заявка 18 5 1 12 25 - 42 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг 0:1 Заявка 18 3 4 11 18 - 32 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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