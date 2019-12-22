Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
15' Гол
Кекджу Оркун
1:1
17' Гол
Хоогма Джастин
34'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Махер
Адам
II
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
21
Абасс
Исса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
1
Фермеер
Кеннет
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Кекджу Оркун
(Йоргенсен Николай)
17'
Хоогма Джастин
(Махер Адам II)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк
Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Кубок Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие
Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие Утрехт 0:4 Фейеноорд Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 58 - 16 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 18 13 2 3 39 - 11 41
3. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
4. Виллем II Заявка 18 10 3 5 27 - 22 33
5. Утрехт 1:1 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
6. Фейеноорд 1:1 Заявка 18 7 8 3 31 - 27 29
7. Херенвен Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Гронинген 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 18 23
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Эммен 0:0 Заявка 18 5 4 9 20 - 32 19
14. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 23 - 42 19
15. ПЕК Зволле Заявка 18 5 1 12 25 - 42 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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