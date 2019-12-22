Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
1:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Галгенваард
Фейеноорд
0:1
15' ГолКекджу Оркун
1:1
17' ГолХоогма Джастин
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
21
Абасс
Исса
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =2 -7Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк
Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие Утрехт 0:4 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|58 - 16
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|39 - 11
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|4.
|Виллем II
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|33
|5.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|31 - 27
|29
|7.
|Херенвен
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 18
|23
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Эммен
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 42
|19
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|25 - 42
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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