Голландия: Эредивизие 2019-2020
25' Желтая карточкаЛинторст Эверт
1:0
27' ГолБазур Рихедли
2:0
30' ГолМатавж Тим
32' Желтая карточкаБеро Матуш
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
25
Фор
Наварон
20
Нуха
Дико
14
Кум
Кристиан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Баязит БилалВратарь
- Вратарь
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
-
18 Гаек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кренмер ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
23 Румер ЯкюроНападающий
-
-
Главный тренер: Jay Driessen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
27'
1:0
30'
2:0
32'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс
Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =0 -14ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте
Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен
Последние игры между собой
Витесс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|58 - 16
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|39 - 11
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|4.
|Виллем II
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|33
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|32 - 27
|31
|6.
|Витесс
|2:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 24
|30
|7.
|Утрехт
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 25
|29
|8.
|Херенвен
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Гронинген
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 42
|19
|14.
|Эммен
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 34
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|25 - 42
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 43
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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