Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Витесс
2:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
25' Желтая карточка
Линторст Эверт
1:0
27' Гол
Базур Рихедли
2:0
30' Гол
Матавж Тим
32' Желтая карточка
Беро Матуш
40'
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
21
Беро
Матуш
10
Базур
Рихедли
25
Фор
Наварон
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
8
Ван
Ойен
Петер
10
Опоку
Джонатан
9
Сориано
Элиа
15
Синклейр
Джером
Витесс
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

25'
 
Линторст Эверт
27'
Базур Рихедли
(Фор Наварон)
1:0
30'
Матавж Тим
(Духи Данило)
2:0
32'
Беро Матуш
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс
Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =0 -14
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте
Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен

Последние игры между собой

Витесс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
ВВВ-Венло 0:4 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие
Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 58 - 16 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 18 13 2 3 39 - 11 41
3. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
4. Виллем II Заявка 18 10 3 5 27 - 22 33
5. Фейеноорд Заявка 18 8 7 3 32 - 27 31
6. Витесс 2:0 Заявка 18 9 3 6 31 - 24 30
7. Утрехт Заявка 18 9 2 7 33 - 25 29
8. Херенвен Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Гронинген Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 23 - 42 19
14. Эммен Заявка 18 5 3 10 20 - 34 18
15. ПЕК Зволле Заявка 18 5 1 12 25 - 42 16
16. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 18 5 0 13 17 - 43 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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