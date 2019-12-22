Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эспаньол
0'
1:0
11' Гол
Брайтвайт Мартин
25' Желтая карточка
Калеро Фернандо
45' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
45'+1
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
24
Кевин
Родригес
21
Перес
Рубен
6
Роке
Меса
27
Оскар
Родригес
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
24
Калеро
Фернандо
34
Victor
Gomez2
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
23
Гранеро
Эстебан
17
Дидак
Вилья
12
Кальери
Хонатан
31
Кампусано
Виктор
Леганес
5-3-2
Эспаньол
3-5-2

Ход матча

11'
Брайтвайт Мартин
(Оскар Родригес)
1:0
25'
 
Калеро Фернандо
45'
 
Гранеро Эстебан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес
Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Леганес 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Леганес Примера Леганес 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Леганес Примера
Леганес 0:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:0 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
8. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
9. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
10. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
11. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
12. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
13. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес 1:0 Заявка 18 3 4 11 13 - 28 13
20. Эспаньол 0:1 Заявка 18 2 4 12 12 - 33 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Эспаньол
Леганес
47.4% (65)
Ничья
35% (48)
Эспаньол
17.5% (24)
1:0 Леганес
29.9% (41)
1:1 Ничья
28.5% (39)
2:1 Леганес
15.3% (21)
1:2 Эспаньол
12.4% (17)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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