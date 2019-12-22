Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Гранеро Эстебан сейчас получил желтую

45' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Как она упустила момент!?! Эн-Несири Юссеф имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

43' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Леганес

41' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Леганес

40' Роке Меса бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

40' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Леганес пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Леганес

37' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Леганес

35' Дидак Вилья из команды Эспаньол плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

34' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Леганес

33' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

32' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Леганес

30' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бернардо Эспиноса бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

29' Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Оскар Родригес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

26' Матч возобновлен

25' Калеро Фернандо получил желтую карточку от судьи

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Леганес

24' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Леганес

22' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Кампусано Виктор из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Кевин Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Кевин Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Эспаньол

19' Рока Марк наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

19' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Леганес

14' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорошая попытка от Эн-Несири Юссеф , был неплохой удар, но вратарь спас

11' Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!

11' Плохо играет Рока Марк - неудачный вынос, и мяч у соперниц

10' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Эспаньол

9' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Леганес

7' Кампусано Виктор из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Удар от ворот произведет Эспаньол

6' Авазьем Чидозье не смог попасть в створ ударом издали

5' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кампусано Виктор из команды Эспаньол плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Леганес

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Леганес начинает с центра поля