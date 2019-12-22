Испания: Ла Лига 2019-2020
1:0
11' ГолБрайтвайт Мартин
25' Желтая карточкаКалеро Фернандо
45' Желтая карточкаГранеро Эстебан
21
Перес
Рубен
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
17
Дидак
Вилья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дидак ВильяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
25'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +4 =4 -12ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес
Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|12.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|1:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 33
|10
Леганес
47.4% (65)
Ничья
35% (48)
Эспаньол
17.5% (24)
1:0 Леганес
29.9% (41)
1:1 Ничья
28.5% (39)
2:1 Леганес
15.3% (21)
1:2 Эспаньол
12.4% (17)
0:0 Ничья
3.6% (5)
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