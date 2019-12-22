Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
1:3
Второй тайм: 47'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
5' Желтая карточка
Субельдия Игор
0:1
15' Гол
Оярсабаль Микель
0:2
18' Гол
Порту Кристиан
0:3
28' Гол
Эдегор Мартин
34' Желтая карточка
Эступиньян Первис
1:3
45' Гол
Умпьерез Эридейн
46' Желтая карточка
Брашанац Дарко
47'
1
Эррера
Серхио
II
12
Ронкалья
Факундо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
22
Адриан
Лопес
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
3
Льоренте
Диего
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
21
Эдегор
Мартин
7
Порту
Кристиан
9
Виллиан
Жозе
10
Оярсабаль
Микель
Осасуна
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

5'
 
Субельдия Игор
15'
0:1
Оярсабаль Микель
(Эдегор Мартин)
18'
0:2
Порту Кристиан
28'
0:3
Эдегор Мартин
34'
Эступиньян Первис
 
45'
Умпьерез Эридейн
(Торрес Роберто)
1:3
46'
 
Горосабел Андони
Монреаль Начо
46'
Брашанац Дарко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна
Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Реал Сосьедад 3:1 Заявка 18 9 4 5 31 - 21 31
5. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
6. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
7. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
8. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
9. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
10. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
11. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
12. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
13. Осасуна 1:3 Заявка 18 5 8 5 23 - 23 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Реал Сосьедад
Осасуна
15.6% (22)
Ничья
41.8% (59)
Реал Сосьедад
42.6% (60)
1:1 Ничья
39.7% (56)
1:2 Реал Сосьедад
29.8% (42)
0:1 Реал Сосьедад
8.5% (12)
2:1 Осасуна
7.8% (11)
1:0 Осасуна
7.8% (11)
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