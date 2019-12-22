Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гевара Андер из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Отличная игра от Эдегор Мартин из команды Реал Сосьедад . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

41' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Пространство открывается для Гарсия Рубен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

39' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

39' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гевара Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Рефери не любит споров - именно за это Эступиньян Первис сейчас получил желтую

33' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Г О О О О Л Эдегор Мартин закручивает штрафной в сетку! Великолепно

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' После удара через себя Гарсия Рубен , мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

25' Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Хорошая попытка от Адриан Лопес , был неплохой удар, но вратарь спас

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Порту Кристиан забивает!

18' Эступиньян Первис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Оярсабаль Микель изменил счет на табло!

14' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Осасуна

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

10' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ШТАНГА! Пробил головой Умпьерез Эридейн прямо в каркас ворот!

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Монреаль Начо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Адриан Лопес из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Авила Эсекьель получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Авила Эсекьель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осасуна начинает с центра поля