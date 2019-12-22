Испания: Ла Лига 2019-2020
Осасуна
1:3
Второй тайм: 47'
Стадион: Эль-Садар
Реал Сосьедад
5' Желтая карточкаСубельдия Игор
0:1
15' ГолОярсабаль Микель
0:2
18' ГолПорту Кристиан
0:3
28' ГолЭдегор Мартин
34' Желтая карточкаЭступиньян Первис
1:3
45' ГолУмпьерез Эридейн
46' Желтая карточкаБрашанац Дарко
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вильяр ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
18'
0:2
28'
0:3
45'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна
Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|3:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 21
|31
|5.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|7.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|12.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|13.
|Осасуна
|1:3 Заявка
|18
|5
|8
|5
|23 - 23
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Осасуна
15.6% (22)
Ничья
41.8% (59)
Реал Сосьедад
42.6% (60)
1:1 Ничья
39.7% (56)
1:2 Реал Сосьедад
29.8% (42)
0:1 Реал Сосьедад
8.5% (12)
2:1 Осасуна
7.8% (11)
1:0 Осасуна
7.8% (11)
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