Испания: Ла Лига 2019-2020
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Рамос АдрианПолузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Pepe Sanchez
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =5 -10Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар
Гранада Последние 20 матчей: +10 =3 -7Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада
Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Эйбар
61.3% (87)
Ничья
31% (44)
Гранада
7.7% (11)
2:1 Эйбар
28.2% (40)
1:1 Ничья
26.1% (37)
1:0 Эйбар
25.4% (36)
2:0 Эйбар
4.9% (7)
1:2 Гранада
4.2% (6)
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