Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Гранада
0' 8'
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
5
Эскаланте
Гонсало
10
Эспозито
Эду
22
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
5
Мартинес
Хосе
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
8
Этеки
Ян
7
Вадильо
Альваро
24
Фернандес
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
Эйбар
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар
Гранада Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада
Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Эйбар 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Эйбар Примера Эйбар 5:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Эйбар Примера
Гранада 0:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада 0:0 Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар 0:0 Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Гранада
Эйбар
61.3% (87)
Ничья
31% (44)
Гранада
7.7% (11)
2:1 Эйбар
28.2% (40)
1:1 Ничья
26.1% (37)
1:0 Эйбар
25.4% (36)
2:0 Эйбар
4.9% (7)
1:2 Гранада
4.2% (6)
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