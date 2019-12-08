Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Вальядолид 0:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера
Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 21.12.2019, осталось 2 дня 21 час 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Вальядолид - Валенсия
    Вальядолид
    2.4% (1)
    Ничья
    26.2% (11)
    Валенсия
    71.4% (30)
    1:2 Валенсия
    45.2% (19)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    0:1 Валенсия
    16.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    0:2 Валенсия
    4.8% (2)
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