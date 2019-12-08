Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
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Стадион: Хосе Сорилья
Валенсия
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Вальядолид
2.4% (1)
Ничья
26.2% (11)
Валенсия
71.4% (30)
1:2 Валенсия
45.2% (19)
1:1 Ничья
21.4% (9)
0:1 Валенсия
16.7% (7)
2:2 Ничья
4.8% (2)
0:2 Валенсия
4.8% (2)
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