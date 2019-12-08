Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис
Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:3 Севилья Примера Севилья 2:0 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:3 Севилья Первый дивизион Севилья 1:2 Мальорка Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Мальорка
1.9% (1)
Ничья
18.5% (10)
Севилья
79.6% (43)
1:2 Севилья
53.7% (29)
1:1 Ничья
14.8% (8)
0:1 Севилья
11.1% (6)
0:2 Севилья
9.3% (5)
1:3 Севилья
3.7% (2)
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