Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12
CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис
Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка 2:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Кубок Короля Мальорка 0:5 Севилья Кубок Короля Севилья 3:2 Мальорка Примера
Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:3 Севилья Примера Севилья 2:0 Мальорка Примера Севилья 3:1 Мальорка Примера Мальорка 0:0 Севилья Примера Мальорка 2:3 Севилья Первый дивизион Севилья 1:2 Мальорка Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Севилья

    До начала игры, которая состоится 21.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Мальорка - Севилья
    Мальорка
    1.9% (1)
    Ничья
    18.5% (10)
    Севилья
    79.6% (43)
    1:2 Севилья
    53.7% (29)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    0:1 Севилья
    11.1% (6)
    0:2 Севилья
    9.3% (5)
    1:3 Севилья
    3.7% (2)
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