Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион: Зрители: 14526
Хетафе
0'
28' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
40' Желтая карточка
Мата Хайме
51'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
8
Портильо
Франсиско
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Вильярреал
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Ход матча

28'
Тригерос Мануэль
 
40'
 
Мата Хайме
46'
 
Оливера Матиас
Портильо Франсиско
46'
 
Анхель Луис
Видаль Молина

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид Леганес 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе
Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хетафе 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:3 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Хетафе 0:0 Заявка 18 8 7 3 26 - 16 31
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал 0:0 Заявка 18 6 5 7 30 - 25 23
14. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Хетафе
Вильярреал
62.6% (87)
Ничья
28.1% (39)
Хетафе
9.4% (13)
2:1 Вильярреал
36.7% (51)
1:1 Ничья
25.2% (35)
1:0 Вильярреал
20.1% (28)
1:2 Хетафе
5.8% (8)
3:1 Вильярреал
2.9% (4)
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