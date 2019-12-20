Турция: Суперлига 2019-2020

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Антальяспор
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
16' Желтая карточка
Амилтон Минервино
1:0
24' Гол
Чико Луис
45' Желтая карточка
Кантерос Гектор
51' Желтая карточка
Кулушич Анте
1:1
56' Гол
Кантерос Гектор
61'
35
Каплан
Ферхат
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
3
Анжело
Диего
6
Альбайрак
Эрен
20
Чико
Луис
23
Амилтон
Минервино
92
Шахешух
Атиф
88
Озмерт
Хакан
21
Озкан
Сердар
9
Бланко-Лещук
Густаво
1
Челикай
Корджан
19
Cebrail
Karayel
5
Alihan
Kubalas
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
70
Кициу
Стелиос
3
Агчай
Седат
14
Фати
Рикардо
10
Кантерос
Гектор
23
Парлак
Илхан
Антальяспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
5-4-1

Ход матча

16'
Амилтон Минервино
 
24'
Чико Луис
(Анжело Диего)
1:0
45'
 
Кантерос Гектор
51'
 
Кулушич Анте
56'
1:1
Кантерос Гектор
(Кициу Стелиос)
57'
Синик Догукан
Шахешух Атиф
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор
Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Суперлига Анкарагюджю 0:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 2:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Суперлига Анкарагюджю 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 15 10 3 2 32 - 14 33
2. Бешикташ 15 8 3 4 22 - 18 27
3. Истанбул Башакшехир 15 7 6 2 23 - 15 27
4. Трабзонспор 15 7 5 3 28 - 17 26
5. Фенербахче 15 7 4 4 29 - 19 25
6. Галатасарай 15 6 6 3 17 - 13 24
7. Малатьяспор 15 6 5 4 31 - 19 23
8. Аланьяспор 15 6 5 4 24 - 14 23
9. Денизлиспор 15 6 3 6 16 - 16 21
10. Гёзтепе 15 5 6 4 17 - 17 21
11. Газишехир Газиантеп 15 5 5 5 21 - 24 20
12. Ризеспор 15 5 2 8 14 - 25 17
13. Генчлербирлиги 15 4 5 6 25 - 26 17
14. Касымпаша 15 4 3 8 22 - 25 15
15. Коньяспор 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Антальяспор 1:0 16 3 5 8 13 - 26 14
17. Кайсериспор 15 2 4 9 13 - 32 10
18. Анкарагюджю 0:1 16 2 4 10 11 - 31 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Кантерос Гектор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Чико Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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