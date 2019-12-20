Турция: Суперлига 2019-2020
Антальяспор
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Анталья Арена
Анкарагюджю
16' Желтая карточкаАмилтон Минервино
1:0
24' ГолЧико Луис
45' Желтая карточкаКантерос Гектор
51' Желтая карточкаКулушич Анте
1:1
56' ГолКантерос Гектор
20
Чико
Луис
92
Шахешух
Атиф
88
Озмерт
Хакан
21
Озкан
Сердар
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
- Защитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ГельсонНападающий
-
12 Paul Mukairu
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Berke Gurbuz
-
45 Alper Onal
-
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
24'
1:0
45'
51'
56'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =8 -8Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор
Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 3:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Антальяспор 0:0 Аланьяспор Коньяспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор
Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|15
|10
|3
|2
|32 - 14
|33
|2.
|Бешикташ
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|3.
|Истанбул Башакшехир
|15
|7
|6
|2
|23 - 15
|27
|4.
|Трабзонспор
|15
|7
|5
|3
|28 - 17
|26
|5.
|Фенербахче
|15
|7
|4
|4
|29 - 19
|25
|6.
|Галатасарай
|15
|6
|6
|3
|17 - 13
|24
|7.
|Малатьяспор
|15
|6
|5
|4
|31 - 19
|23
|8.
|Аланьяспор
|15
|6
|5
|4
|24 - 14
|23
|9.
|Денизлиспор
|15
|6
|3
|6
|16 - 16
|21
|10.
|Гёзтепе
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|11.
|Газишехир Газиантеп
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|12.
|Ризеспор
|15
|5
|2
|8
|14 - 25
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|14.
|Касымпаша
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|15.
|Коньяспор
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Антальяспор
|1:0
|16
|3
|5
|8
|13 - 26
|14
|17.
|Кайсериспор
|15
|2
|4
|9
|13 - 32
|10
|18.
|Анкарагюджю
|0:1
|16
|2
|4
|10
|11 - 31
|10
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