Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
21' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
24' Желтая карточка
Туран Али
0:1
38' Гол
Сорлот Александр
67' Желтая карточка
Оби Микель Джон
69' Желтая карточка
Скубич Нейц
80' Желтая карточка
Сари Юсуф
82' Вторая желтая карточка
Шахинер Омер Али
90' Желтая карточка
Ай Селим
90'+7
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
2
Фындыклы
Волкан
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
18
Хаджиахметович
Амир
11
Милошевич
Дени
10
Баич
Риад
1
Чакыр
Угурджан
47
Перейра
Жоау
4
Тюркмен
Хюсейин
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
12
Оби
Микель
Джон
61
Пармак
Абдулкадир
19
Старридж
Даниэль
8
Соса
Хосе
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
Коньяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

21'
Шахинер Омер Али
 
24'
Туран Али
 
38'
0:1
Сорлот Александр
(Нвакаеме Энтони)
46'
 
Сари Юсуф
Старридж Даниэль
61'
Мия Фарук
Фындыклы Волкан
 
61'
Erdon Daci
Баич Риад
 
67'
 
Оби Микель Джон
69'
Скубич Нейц
 
78'
 
Эрдоган Доган
Оби Микель Джон
80'
 
Сари Юсуф
81'
Уртадо Паоло
Скубич Нейц
 
82'
Шахинер Омер Али
 
84'
 
Экубан Калеб
Сари Юсуф
90'
Ай Селим
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ
Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор
Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок
Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:3 Трабзонспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Истанбул Башакшехир 16 8 6 2 27 - 16 30
3. Трабзонспор 16 8 5 3 29 - 17 29
4. Фенербахче 16 8 4 4 32 - 20 28
5. Бешикташ 16 8 3 5 23 - 21 27
6. Аланьяспор 16 7 5 4 29 - 15 26
7. Галатасарай 16 6 6 4 18 - 15 24
8. Гёзтепе 16 6 6 4 19 - 18 24
9. Малатьяспор 16 6 5 5 31 - 21 23
10. Газишехир Газиантеп 16 6 5 5 25 - 27 23
11. Денизлиспор 16 6 3 7 17 - 21 21
12. Ризеспор 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Генчлербирлиги 16 4 6 6 27 - 28 18
14. Касымпаша 16 4 3 9 25 - 29 15
15. Коньяспор 16 3 6 7 14 - 22 15
16. Антальяспор 16 2 6 8 14 - 28 12
17. Анкарагюджю 16 2 5 9 13 - 32 11
18. Кайсериспор 16 2 4 10 14 - 36 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сорлот Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Туран Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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