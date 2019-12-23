Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:1
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Трабзонспор
21' Желтая карточкаШахинер Омер Али
24' Желтая карточкаТуран Али
0:1
38' ГолСорлот Александр
67' Желтая карточкаОби Микель Джон
69' Желтая карточкаСкубич Нейц
80' Желтая карточкаСари Юсуф
82' Вторая желтая карточкаШахинер Омер Али
90' Желтая карточкаАй Селим
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
10
Баич
Риад
47
Перейра
Жоау
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Ясар АлиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукНападающий
-
88 Erdon Daci
-
32 Ali Karakaya
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Перейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онази ОджениПолузащитник
-
20 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
21'
24'
38'
61'
67'
69'
80'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =8 -7Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ
Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор
Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:3 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Истанбул Башакшехир
|16
|8
|6
|2
|27 - 16
|30
|3.
|Трабзонспор
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|5.
|Бешикташ
|16
|8
|3
|5
|23 - 21
|27
|6.
|Аланьяспор
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|7.
|Галатасарай
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|8.
|Гёзтепе
|16
|6
|6
|4
|19 - 18
|24
|9.
|Малатьяспор
|16
|6
|5
|5
|31 - 21
|23
|10.
|Газишехир Газиантеп
|16
|6
|5
|5
|25 - 27
|23
|11.
|Денизлиспор
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|12.
|Ризеспор
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|14.
|Касымпаша
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|15.
|Коньяспор
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|16.
|Антальяспор
|16
|2
|6
|8
|14 - 28
|12
|17.
|Анкарагюджю
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|18.
|Кайсериспор
|16
|2
|4
|10
|14 - 36
|10
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