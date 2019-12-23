Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
1:5
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
27' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
0:1
35' Гол
Welinton1
0:2
42' Гол
Welinton1
0:3
43' Гол
Джалма Кампуш
54' Желтая карточка
Н'Сакала Фабрис
66' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
0:4
78' Гол
Сиссе Паписс
1:4
83' Гол
Эступиньян Оскар
1:5
86' Гол
Булут Онур
90' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
90'+4
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
22
Сэпунару
Кристиан
2
Лопеш
Тьягу
9
Сако
Хади
90
Сакей
Айзаак
8
Муравски
Радослав
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
19
Эступиньян
Оскар
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
23
Welinton1
44
Колкер
Стивен
21
Н'Сакала
Фабрис
8
Учан
Салих
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
30
Джалма
Кампуш
10
Фернандес
Джуниор
Денизлиспор
4-4-2
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Гюлселам Джейхун
35'
0:1
Welinton1
(Учан Салих)
42'
0:2
Welinton1
(Фернандес Джуниор)
43'
0:3
Джалма Кампуш
(Байяно Вандерсон)
46'
Айсатти Исмаил
Сакей Айзаак
 
54'
 
Н'Сакала Фабрис
66'
Лопеш Тьягу
 
67'
 
Сиссе Паписс
Фернандес Джуниор
73'
Акьюз Мехмет
Сако Хади
 
76'
 
Чагиран Муса
Гюлселам Джейхун
78'
0:4
Сиссе Паписс
(Чагиран Муса)
83'
Эступиньян Оскар
(Айсатти Исмаил)
1:4
83'
 
Булут Онур
Учан Салих
86'
1:5
Булут Онур
(Караджа Эфеджан)
90'
 
Караджа Эфеджан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 10 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор
Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Денизлиспор 0:2 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 6:0 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Аланьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 0:1 Аланьяспор Первая лига Турции
Аланьяспор 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Истанбул Башакшехир 16 8 6 2 27 - 16 30
3. Трабзонспор 16 8 5 3 29 - 17 29
4. Фенербахче 16 8 4 4 32 - 20 28
5. Бешикташ 16 8 3 5 23 - 21 27
6. Аланьяспор 16 7 5 4 29 - 15 26
7. Галатасарай 16 6 6 4 18 - 15 24
8. Гёзтепе 16 6 6 4 19 - 18 24
9. Малатьяспор 16 6 5 5 31 - 21 23
10. Газишехир Газиантеп 16 6 5 5 25 - 27 23
11. Денизлиспор 16 6 3 7 17 - 21 21
12. Ризеспор 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Генчлербирлиги 16 4 6 6 27 - 28 18
14. Касымпаша 16 4 3 9 25 - 29 15
15. Коньяспор 16 3 6 7 14 - 22 15
16. Антальяспор 16 2 6 8 14 - 28 12
17. Анкарагюджю 16 2 5 9 13 - 32 11
18. Кайсериспор 16 2 4 10 14 - 36 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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