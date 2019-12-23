Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
1:5
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Аланьяспор
27' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
0:1
35' ГолWelinton1
0:2
42' ГолWelinton1
0:3
43' ГолДжалма Кампуш
54' Желтая карточкаН'Сакала Фабрис
66' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
0:4
78' ГолСиссе Паписс
1:4
83' ГолЭступиньян Оскар
1:5
86' ГолБулут Онур
90' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
77
Бэрроу
Моду
23
Welinton1
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
24 Чалик БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
-
27 Emre Saglik
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
17 Канак КаанЗащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Veysel Unal
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
27'
35'
0:1
42'
0:2
43'
54'
66'
78'
0:4
83'
83'
86'
1:5
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
10 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор
Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор
Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Истанбул Башакшехир
|16
|8
|6
|2
|27 - 16
|30
|3.
|Трабзонспор
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|4.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|5.
|Бешикташ
|16
|8
|3
|5
|23 - 21
|27
|6.
|Аланьяспор
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|7.
|Галатасарай
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|8.
|Гёзтепе
|16
|6
|6
|4
|19 - 18
|24
|9.
|Малатьяспор
|16
|6
|5
|5
|31 - 21
|23
|10.
|Газишехир Газиантеп
|16
|6
|5
|5
|25 - 27
|23
|11.
|Денизлиспор
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|12.
|Ризеспор
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|16
|4
|6
|6
|27 - 28
|18
|14.
|Касымпаша
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|15.
|Коньяспор
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|16.
|Антальяспор
|16
|2
|6
|8
|14 - 28
|12
|17.
|Анкарагюджю
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|18.
|Кайсериспор
|16
|2
|4
|10
|14 - 36
|10
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