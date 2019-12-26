Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Кристал-арена
Эйпен
5' Желтая карточкаКох Менно
1:0
12' ГолИто Дзюнъя
38' Желтая карточкаДеваст Себастьен
31
Меле
Йоаким
25
Берге
Сандер
18
Онуачу
Пол
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
10
Амани
Жан
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
10 Амани ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
5'
12'
1:0
38'
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк
Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен
Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|19
|14
|4
|1
|42 - 8
|46
|2.
|Ройал Антверпен
|20
|11
|5
|4
|39 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Гент
|20
|10
|6
|4
|39 - 23
|36
|5.
|Стандард
|20
|10
|5
|5
|37 - 22
|35
|6.
|Мехелен
|1:0
|21
|10
|4
|7
|30 - 30
|34
|7.
|Зульте-Варегем
|20
|9
|4
|7
|31 - 24
|31
|8.
|Генк
|1:0
|21
|9
|4
|8
|31 - 29
|31
|9.
|Андерлехт
|20
|6
|8
|6
|24 - 22
|26
|10.
|Сент-Трюйден
|0:1
|21
|6
|5
|10
|22 - 38
|23
|11.
|Кортрейк
|0:0
|21
|5
|5
|11
|27 - 34
|20
|12.
|Эйпен
|0:1
|21
|5
|4
|12
|16 - 33
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Васланд-Беверен
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 42
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|21
|3
|3
|15
|18 - 44
|12
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
Загрузка...