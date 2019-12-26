Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Генк
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Эйпен
0'
5' Желтая карточка
Кох Менно
1:0
12' Гол
Ито Дзюнъя
38' Желтая карточка
Деваст Себастьен
44'
26
Вандервоордт
Маартен
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
46
Куэста
Карлос
2
Де
Норре
Каспер
25
Берге
Сандер
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
11
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
23
Вердон
Оливье
3
Кох
Менно
22
Блонделле
Сибе
77
Миличевич
Даниел
26
Jens
Cools
10
Амани
Жан
18
Nils
Schouterden
19
Болинжи
Жонатан
21
Баутиста
Хон
Генк
4-2-3-1
Эйпен
4-4-2

Ход матча

5'
 
Кох Менно
12'
Ито Дзюнъя
(Меле Йоаким)
1:0
38'
Деваст Себастьен
 

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк
Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен
Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Брюгге 0:0 Эйпен

Последние игры между собой

Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Эйпен 2:0 Генк Первый дивизион А Эйпен 0:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А Генк 1:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Лига Про Эйпен 1:1 Генк Лига Про Эйпен 0:1 Генк Лига Про Генк 2:0 Эйпен Лига Про Генк 5:1 Эйпен Премьер-лига Эйпен 1:4 Генк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 19 14 4 1 42 - 8 46
2. Ройал Антверпен 20 11 5 4 39 - 25 38
3. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
4. Гент 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Стандард 20 10 5 5 37 - 22 35
6. Мехелен 1:0 21 10 4 7 30 - 30 34
7. Зульте-Варегем 20 9 4 7 31 - 24 31
8. Генк 1:0 21 9 4 8 31 - 29 31
9. Андерлехт 20 6 8 6 24 - 22 26
10. Сент-Трюйден 0:1 21 6 5 10 22 - 38 23
11. Кортрейк 0:0 21 5 5 11 27 - 34 20
12. Эйпен 0:1 21 5 4 12 16 - 33 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Васланд-Беверен 1:0 21 4 5 12 18 - 42 17
15. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
16. Серкль Брюгге 0:0 21 3 3 15 18 - 44 12
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 10 2 5 3 14 - 14 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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