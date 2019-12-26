Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Гульденспоренстадион
Серкль Брюгге
16' Желтая карточкаФостер Лайл
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
51
Оканси
Эрик
39
Эзекиль
Имох
83
Хассен
Муе
13
Фостер
Лайл
20
Оггас
Кевин
28
Alimani
Gory
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
39 Эзекиль ИмохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эрве КажНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
83 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
33 Dimi Carre
-
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
16'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Mouscron-Peruwelz2 Мехелен 1:1 Кортрейк
Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =2 -15Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|19
|14
|4
|1
|42 - 8
|46
|2.
|Ройал Антверпен
|20
|11
|5
|4
|39 - 25
|38
|3.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|4.
|Гент
|20
|10
|6
|4
|39 - 23
|36
|5.
|Стандард
|20
|10
|5
|5
|37 - 22
|35
|6.
|Мехелен
|1:0
|21
|10
|4
|7
|30 - 30
|34
|7.
|Зульте-Варегем
|20
|9
|4
|7
|31 - 24
|31
|8.
|Генк
|1:0
|21
|9
|4
|8
|31 - 29
|31
|9.
|Андерлехт
|20
|6
|8
|6
|24 - 22
|26
|10.
|Сент-Трюйден
|0:1
|21
|6
|5
|10
|22 - 38
|23
|11.
|Кортрейк
|0:0
|21
|5
|5
|11
|27 - 34
|20
|12.
|Эйпен
|0:1
|21
|5
|4
|12
|16 - 33
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Васланд-Беверен
|1:0
|21
|4
|5
|12
|18 - 42
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|21
|3
|3
|15
|18 - 44
|12
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|0:1
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
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