Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
16' Желтая карточка
Фостер Лайл
44'
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
5
Азуни
Ларри
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
51
Оканси
Эрик
39
Эзекиль
Имох
70
Faiz
Selemani
IV
83
Хассен
Муе
5
Уэда
Наомиси
30
Донса
Годфред
22
Дибала
Кауадио
14
Панзо
Джонатан
18
Кулибали
Лассана
13
Фостер
Лайл
20
Оггас
Кевин
8
Петерс
Стеф
28
Alimani
Gory
12
Dylan
de
Belder
Кортрейк
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-1-4-1

Ход матча

16'
 
Фостер Лайл

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Mouscron-Peruwelz2 Мехелен 1:1 Кортрейк
Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 19 14 4 1 42 - 8 46
2. Ройал Антверпен 20 11 5 4 39 - 25 38
3. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
4. Гент 20 10 6 4 39 - 23 36
5. Стандард 20 10 5 5 37 - 22 35
6. Мехелен 1:0 21 10 4 7 30 - 30 34
7. Зульте-Варегем 20 9 4 7 31 - 24 31
8. Генк 1:0 21 9 4 8 31 - 29 31
9. Андерлехт 20 6 8 6 24 - 22 26
10. Сент-Трюйден 0:1 21 6 5 10 22 - 38 23
11. Кортрейк 0:0 21 5 5 11 27 - 34 20
12. Эйпен 0:1 21 5 4 12 16 - 33 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Васланд-Беверен 1:0 21 4 5 12 18 - 42 17
15. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
16. Серкль Брюгге 0:0 21 3 3 15 18 - 44 12
17. Mouscron-Peruwelz2 0:1 10 2 5 3 14 - 14 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Фостер Лайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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