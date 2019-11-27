Шотландия: Премьер-лига 2019-2020
Селтик
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Стадион: Селтик Парк
Глазго Рейнджерс
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +17 =1 -2Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан
ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик Селтик 3:1 Ренн Селтик 4:0 Ливингстон Селтик 2:0 Мотеруэлл Лацио 1:2 Селтик Хиберниан 2:5 Селтик Селтик 2:0 Сент-Миррен Абердин 0:4 Селтик Селтик 2:1 Лацио Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =7 -3Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Хиберниан 0:3 Глазго Рейнджерс Мотеруэлл 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз
Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Абердин 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Хартс Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гамильтон Академикал 1:3 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Селтик: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Глазго Рейнджерс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|19
|17
|1
|1
|54 - 11
|52
|2.
|Глазго Рейнджерс
|18
|15
|2
|1
|51 - 10
|47
|3.
|Мотеруэлл
|20
|12
|1
|7
|32 - 25
|37
|4.
|Абердин
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|5.
|Хиберниан
|20
|6
|7
|7
|29 - 34
|25
|6.
|Килмарнок
|20
|6
|5
|9
|17 - 23
|23
|7.
|Ливингстон
|20
|5
|7
|8
|28 - 29
|22
|8.
|Росс Каунти
|19
|5
|5
|9
|21 - 41
|20
|9.
|Сент-Джонстон
|18
|4
|7
|7
|15 - 33
|19
|10.
|Сент-Миррен
|20
|4
|4
|12
|16 - 29
|16
|11.
|Гамильтон Академикал
|20
|3
|6
|11
|18 - 33
|15
|12.
|Хартс
|20
|2
|6
|12
|17 - 34
|12
Селтик
88.9% (40)
Ничья
6.7% (3)
Глазго Рейнджерс
4.4% (2)
2:1 Селтик
60% (27)
1:0 Селтик
11.1% (5)
3:2 Селтик
11.1% (5)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:2 Глазго Рейнджерс
4.4% (2)
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