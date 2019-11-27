Шотландия: Премьер-лига 2019-2020

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Селтик
 
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Стадион:
Глазго Рейнджерс

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан
ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик Селтик 3:1 Ренн Селтик 4:0 Ливингстон Селтик 2:0 Мотеруэлл Лацио 1:2 Селтик Хиберниан 2:5 Селтик Селтик 2:0 Сент-Миррен Абердин 0:4 Селтик Селтик 2:1 Лацио Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Хиберниан 0:3 Глазго Рейнджерс Мотеруэлл 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз
Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Абердин 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Хартс Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гамильтон Академикал 1:3 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Селтик: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Глазго Рейнджерс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик 19 17 1 1 54 - 11 52
2. Глазго Рейнджерс 18 15 2 1 51 - 10 47
3. Мотеруэлл 20 12 1 7 32 - 25 37
4. Абердин 20 10 5 5 29 - 25 35
5. Хиберниан 20 6 7 7 29 - 34 25
6. Килмарнок 20 6 5 9 17 - 23 23
7. Ливингстон 20 5 7 8 28 - 29 22
8. Росс Каунти 19 5 5 9 21 - 41 20
9. Сент-Джонстон 18 4 7 7 15 - 33 19
10. Сент-Миррен 20 4 4 12 16 - 29 16
11. Гамильтон Академикал 20 3 6 11 18 - 33 15
12. Хартс 20 2 6 12 17 - 34 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Глазго Рейнджерс

    До начала игры, которая состоится 29.12.2019, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Селтик - Глазго Рейнджерс
    Селтик
    88.9% (40)
    Ничья
    6.7% (3)
    Глазго Рейнджерс
    4.4% (2)
    2:1 Селтик
    60% (27)
    1:0 Селтик
    11.1% (5)
    3:2 Селтик
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    4.4% (2)
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