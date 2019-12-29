Турция: Суперлига 2019-2020

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Аланьяспор
1:1
Перерыв

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
8' Гол
Erdon Daci
1:1
35' Гол
Сиссе Паписс
28
Марафона
Карлош
14
Байяно
Вандерсон
23
Welinton1
44
Колкер
Стивен
21
Н'Сакала
Фабрис
6
Гюлселам
Джейхун
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
30
Джалма
Кампуш
9
Сиссе
Паписс
1
Кырынтылы
Серкан
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
21
Мия
Фарук
11
Милошевич
Дени
18
Хаджиахметович
Амир
88
Erdon
Daci
Аланьяспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Erdon Daci
(Мия Фарук)
35'
Сиссе Паписс
(Колкер Стивен)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор
Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 2:4 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 0:2 Аланьяспор Суперлига Коньяспор 2:3 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 4:0 Аланьяспор Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 17 11 4 2 35 - 16 37
2. Истанбул Башакшехир 17 9 6 2 32 - 17 33
3. Трабзонспор 17 9 5 3 35 - 19 32
4. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
5. Фенербахче 16 8 4 4 32 - 20 28
6. Аланьяспор 1:1 17 7 6 4 30 - 16 27
7. Галатасарай 17 7 6 4 23 - 15 27
8. Газишехир Газиантеп 1:0 17 7 5 5 26 - 27 26
9. Гёзтепе 17 6 6 5 19 - 19 24
10. Малатьяспор 0:1 17 6 5 6 31 - 22 23
11. Денизлиспор 17 6 4 7 19 - 23 22
12. Ризеспор 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Коньяспор 1:1 17 3 7 7 15 - 23 16
15. Касымпаша 17 4 3 10 26 - 34 15
16. Антальяспор 17 2 6 9 14 - 33 12
17. Анкарагюджю 17 2 6 9 15 - 34 12
18. Кайсериспор 17 2 4 11 16 - 42 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сиссе Паписс бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Erdon Daci бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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