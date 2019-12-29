Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
1:1
Перерыв
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Коньяспор
0:1
8' ГолErdon Daci
1:1
35' ГолСиссе Паписс
23
Welinton1
14
Аничич
Марин
5
Ай
Селим
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
88
Erdon
Daci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
-
25 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинНападающий
- Нападающий
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon DaciНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Ясар АлиЗащитник
-
22 Полат СавашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
8'
0:1
35'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 5:2 Ризеспор Аланьяспор 2:2 Десна Бешикташ 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Фенербахче Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор
Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|2.
|Истанбул Башакшехир
|17
|9
|6
|2
|32 - 17
|33
|3.
|Трабзонспор
|17
|9
|5
|3
|35 - 19
|32
|4.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|5.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|6.
|Аланьяспор
|1:1
|17
|7
|6
|4
|30 - 16
|27
|7.
|Галатасарай
|17
|7
|6
|4
|23 - 15
|27
|8.
|Газишехир Газиантеп
|1:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 27
|26
|9.
|Гёзтепе
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|10.
|Малатьяспор
|0:1
|17
|6
|5
|6
|31 - 22
|23
|11.
|Денизлиспор
|17
|6
|4
|7
|19 - 23
|22
|12.
|Ризеспор
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Коньяспор
|1:1
|17
|3
|7
|7
|15 - 23
|16
|15.
|Касымпаша
|17
|4
|3
|10
|26 - 34
|15
|16.
|Антальяспор
|17
|2
|6
|9
|14 - 33
|12
|17.
|Анкарагюджю
|17
|2
|6
|9
|15 - 34
|12
|18.
|Кайсериспор
|17
|2
|4
|11
|16 - 42
|10
Загрузка...