Турция: Суперлига 2019-2020

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Ризеспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
13' Гол
Тюрюдж Дениз
1:1
20' Гол
Абархоун Мохамед
24' Желтая карточка
Чаглаян Огулджан
24' Желтая карточка
Густаво Луис
50' Желтая карточка
Туфан Озан
56' Желтая карточка
Montassar Talbi
56' Желтая карточка
Ветрих Амедей
1:2
70' Гол
Жаилсон Маркес
90'+5
23
Аккан
Гёкхан
77
Оваджиклы
Орхан
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
27
Диоманде
Исмаэль
10
Болдрин
Фернандо
44
Ветрих
Амедей
19
Умар
Амину
17
Чаглаян
Огулджан
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
25
Жаилсон
Маркес
32
Йоргенсен
Матиас
17
Дирар
Набиль
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Луис
23
Тюрюдж
Дениз
10
Крузе
Макс
14
Чигерчи
Толга
94
Мурики
Ведат
Ризеспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Тюрюдж Дениз
20'
Абархоун Мохамед
(Мелняк Дарио)
1:1
24'
Чаглаян Огулджан
 
24'
 
Густаво Луис
50'
 
Туфан Озан
56'
Montassar Talbi
 
56'
Ветрих Амедей
 
65'
 
Белёзоглу Эмре
Йоргенсен Матиас
70'
1:2
Жаилсон Маркес
(Мурики Ведат)
73'
Samuel García2
Ветрих Амедей
 
80'
 
Родригес Гарри II
Крузе Макс
82'
Аттама Джозеф
Диоманде Исмаэль
 
86'
Щепович Марко
Чаглаян Огулджан
 
87'
 
Арслан Толгай-Али
Туфан Озан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги
Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 17 11 4 2 35 - 16 37
2. Истанбул Башакшехир 17 9 6 2 32 - 17 33
3. Трабзонспор 17 9 5 3 35 - 19 32
4. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 21 31
5. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
6. Аланьяспор 17 8 5 4 31 - 16 29
7. Галатасарай 17 7 6 4 23 - 15 27
8. Малатьяспор 17 6 6 5 32 - 22 24
9. Гёзтепе 17 6 6 5 19 - 19 24
10. Газишехир Газиантеп 17 6 6 5 26 - 28 24
11. Денизлиспор 17 6 4 7 19 - 23 22
12. Ризеспор 17 6 2 9 17 - 27 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Касымпаша 17 4 3 10 26 - 34 15
15. Коньяспор 17 3 6 8 15 - 24 15
16. Антальяспор 17 2 6 9 14 - 33 12
17. Анкарагюджю 17 2 6 9 15 - 34 12
18. Кайсериспор 17 2 4 11 16 - 42 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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