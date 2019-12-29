Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
1:2
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Фенербахче
0:1
13' ГолТюрюдж Дениз
1:1
20' ГолАбархоун Мохамед
24' Желтая карточкаЧаглаян Огулджан
24' Желтая карточкаГуставо Луис
50' Желтая карточкаТуфан Озан
56' Желтая карточкаMontassar Talbi
56' Желтая карточкаВетрих Амедей
1:2
70' ГолЖаилсон Маркес
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
23
Тюрюдж
Дениз
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Zafer Gorgen
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Потук АлперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
13'
0:1
20'
1:1
24'
24'
50'
56'
56'
70'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор
Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги
Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|17
|11
|4
|2
|35 - 16
|37
|2.
|Истанбул Башакшехир
|17
|9
|6
|2
|32 - 17
|33
|3.
|Трабзонспор
|17
|9
|5
|3
|35 - 19
|32
|4.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 21
|31
|5.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|6.
|Аланьяспор
|17
|8
|5
|4
|31 - 16
|29
|7.
|Галатасарай
|17
|7
|6
|4
|23 - 15
|27
|8.
|Малатьяспор
|17
|6
|6
|5
|32 - 22
|24
|9.
|Гёзтепе
|17
|6
|6
|5
|19 - 19
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|17
|6
|6
|5
|26 - 28
|24
|11.
|Денизлиспор
|17
|6
|4
|7
|19 - 23
|22
|12.
|Ризеспор
|17
|6
|2
|9
|17 - 27
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Касымпаша
|17
|4
|3
|10
|26 - 34
|15
|15.
|Коньяспор
|17
|3
|6
|8
|15 - 24
|15
|16.
|Антальяспор
|17
|2
|6
|9
|14 - 33
|12
|17.
|Анкарагюджю
|17
|2
|6
|9
|15 - 34
|12
|18.
|Кайсериспор
|17
|2
|4
|11
|16 - 42
|10
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