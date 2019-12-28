Турция: Суперлига 2019-2020

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Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Денизлиспор
0'
10' Красная карточка
Бэрроу Моду
0:1
22' Гол
Юмлу Мустафа
27' Желтая карточка
Alihan Kubalas
34'
1
Челикай
Корджан
19
Cebrail
Karayel
22
Паздан
Михал
5
Alihan
Kubalas
8
Пинту
Тьягу
14
Фати
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
3
Агчай
Седат
10
Кантерос
Гектор
23
Парлак
Илхан
12
Оргилль
Девер
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
5
Юмлу
Мустафа
10
Айсатти
Исмаил
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
9
Сако
Хади
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
Анкарагюджю
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Бэрроу Моду
22'
0:1
Юмлу Мустафа
(Явру Зеки)
27'
Alihan Kubalas
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю Первая лига Турции Анкарагюджю 2:1 Денизлиспор Первая лига Турции Анкарагюджю 0:3 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига
Денизлиспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:0 Денизлиспор Суперлига Анкарагюджю 3:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 16 10 4 2 34 - 16 34
2. Истанбул Башакшехир 16 8 6 2 27 - 16 30
3. Бешикташ 17 9 3 5 27 - 22 30
4. Трабзонспор 16 8 5 3 29 - 17 29
5. Фенербахче 16 8 4 4 32 - 20 28
6. Аланьяспор 16 7 5 4 29 - 15 26
7. Галатасарай 16 6 6 4 18 - 15 24
8. Гёзтепе 16 6 6 4 19 - 18 24
9. Денизлиспор 1:0 17 7 3 7 18 - 21 24
10. Малатьяспор 16 6 5 5 31 - 21 23
11. Газишехир Газиантеп 16 6 5 5 25 - 27 23
12. Ризеспор 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Генчлербирлиги 17 4 6 7 28 - 32 18
14. Касымпаша 16 4 3 9 25 - 29 15
15. Коньяспор 16 3 6 7 14 - 22 15
16. Антальяспор 16 2 6 8 14 - 28 12
17. Анкарагюджю 0:1 17 2 5 10 13 - 33 11
18. Кайсериспор 16 2 4 10 14 - 36 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Alihan Kubalas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Юмлу Мустафа бьет в цель!
  • 10'
    УДАЛЕНА! - Бэрроу Моду получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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