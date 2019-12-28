Турция: Суперлига 2019-2020
Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Денизлиспор
10' Красная карточкаБэрроу Моду
0:1
22' ГолЮмлу Мустафа
27' Желтая карточкаAlihan Kubalas
22
Паздан
Михал
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Alper Onal
-
95 Sadaev Zaur2
-
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чалик БуракПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
- Нападающий
-
27 Emre Saglik
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
Ход матча
10'
22'
0:1
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +3 =5 -12Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Галатасарай 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:3 Гёзтепе Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир
Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|16
|10
|4
|2
|34 - 16
|34
|2.
|Истанбул Башакшехир
|16
|8
|6
|2
|27 - 16
|30
|3.
|Бешикташ
|17
|9
|3
|5
|27 - 22
|30
|4.
|Трабзонспор
|16
|8
|5
|3
|29 - 17
|29
|5.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|6.
|Аланьяспор
|16
|7
|5
|4
|29 - 15
|26
|7.
|Галатасарай
|16
|6
|6
|4
|18 - 15
|24
|8.
|Гёзтепе
|16
|6
|6
|4
|19 - 18
|24
|9.
|Денизлиспор
|1:0
|17
|7
|3
|7
|18 - 21
|24
|10.
|Малатьяспор
|16
|6
|5
|5
|31 - 21
|23
|11.
|Газишехир Газиантеп
|16
|6
|5
|5
|25 - 27
|23
|12.
|Ризеспор
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Генчлербирлиги
|17
|4
|6
|7
|28 - 32
|18
|14.
|Касымпаша
|16
|4
|3
|9
|25 - 29
|15
|15.
|Коньяспор
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|16.
|Антальяспор
|16
|2
|6
|8
|14 - 28
|12
|17.
|Анкарагюджю
|0:1
|17
|2
|5
|10
|13 - 33
|11
|18.
|Кайсериспор
|16
|2
|4
|10
|14 - 36
|10
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