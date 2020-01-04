Греция: Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ПАОК
0:1
10' ГолСвидерски Кароль
1:1
17' ГолЛарссон Даниэль
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Abou Ba
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
10'
0:1
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =8 -5Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники
Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига ПАОК 3:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:1
|17
|12
|5
|0
|36 - 14
|41
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|17
|7
|2
|8
|27 - 22
|23
|5.
|Арис Салоники
|1:1
|17
|5
|8
|4
|26 - 19
|23
|6.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|18 - 29
|21
|9.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|10.
|Атромитос
|0:0
|17
|5
|5
|7
|25 - 27
|20
|11.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|12.
|Астерас
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 25
|16
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|16
|1
|5
|10
|10 - 27
|8
Загрузка...