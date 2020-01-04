Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
10' Гол
Свидерски Кароль
1:1
17' Гол
Ларссон Даниэль
41'
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
44
Велес
Фран
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
28
Фетфатцидис
Иоаннис
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
16
Бруну
Гама
10
Ларссон
Даниэль
11
Идейе
Браун
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
8
José
Maurisio1
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
10
Пелкас
Димитрис
9
Свидерски
Кароль
Арис Салоники
4-4-1-1
ПАОК
4-4-1-1

Ход матча

10'
0:1
Свидерски Кароль
17'
Ларссон Даниэль
(Бруну Гама)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники
Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти
Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
ПАОК 2:2 Арис Салоники Суперлига ПАОК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 ПАОК Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига ПАОК 3:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:1 17 12 5 0 36 - 14 41
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 17 7 2 8 27 - 22 23
5. Арис Салоники 1:1 17 5 8 4 26 - 19 23
6. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Волос 17 6 3 8 18 - 29 21
9. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
10. Атромитос 0:0 17 5 5 7 25 - 27 20
11. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
12. Астерас 0:0 17 4 4 9 21 - 25 16
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 16 1 5 10 10 - 27 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...