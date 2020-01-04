Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:1
Перерыв
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Волос
0:1
35' ГолLefteris Lyratzis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос
Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|16
|12
|4
|0
|35 - 13
|40
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|0:1
|17
|7
|2
|8
|26 - 21
|23
|5.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|6.
|Арис Салоники
|16
|5
|7
|4
|25 - 18
|22
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Волос
|1:0
|17
|6
|3
|8
|17 - 28
|21
|9.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|10.
|Атромитос
|16
|5
|4
|7
|25 - 27
|19
|11.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|12.
|Астерас
|16
|4
|3
|9
|21 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|16
|1
|5
|10
|10 - 27
|8
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