Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:1
Перерыв

Стадион:
Волос
0'
0:1
35' Гол
Lefteris Lyratzis
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
16
Маринакис
Никос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
19
Kosmas
Tsilianidis
20
Joao
Figueiredo
11
Семеду
Лисандру
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
Ойконому
Евангелос
44
Sergio
Chica
3
Franco
Ferrari
5
Augusto
Max
6
Цоканис
Тасос
22
Lefteris
Lyratzis
Гуаррочена
Икер
18
Joaquin
Torres
26
Ендришек
Эрик
ОФИ
4-3-3
Волос
4-2-3-1

Ход матча

7'
Ваш Рикарду
Vajeba Sakor
 
35'
0:1
Lefteris Lyratzis

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ
ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос
Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 16 12 4 0 35 - 13 40
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 0:1 17 7 2 8 26 - 21 23
5. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
6. Арис Салоники 16 5 7 4 25 - 18 22
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Волос 1:0 17 6 3 8 17 - 28 21
9. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
10. Атромитос 16 5 4 7 25 - 27 19
11. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
12. Астерас 16 4 3 9 21 - 25 15
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 16 1 5 10 10 - 27 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Lefteris Lyratzis бьет в цель!
  • 7'
    Vajeba Sakor уходит, Ваш Рикарду вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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