Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
2:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
9' Пенальти
Луис Карлос II
2:0
28' Гол
Italo
2:1
34' Гол
Аганович Аднан
39' Желтая карточка
Трайчевски Душко
49' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
65' Желтая карточка
Вилер Христос
2:2
67' Гол
Аганович Аднан
67' Желтая карточка
Markos Charalambous
88' Желтая карточка
Адамович Марко
90' Желтая карточка
Кириаку Харис
90'+6
Докса Катокопия
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

9'
Луис Карлос II
1:0
28'
Italo
2:0
34'
2:1
Аганович Аднан
39'
Трайчевски Душко
 
46'
 
Вилер Христос
Тейшейра Нильс
49'
 
Гастаньяга Йон
56'
 
Адамович Марко
Yiannis Gerolemou
64'
Carlitos IX
Italo
 
65'
 
Вилер Христос
67'
2:2
Аганович Аднан
67'
Markos Charalambous
 
73'
 
Антониу Минас
Авраам Андреас
88'
 
Адамович Марко
90'
 
Кириаку Харис

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия
Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
АЕЛ Лимаcсол: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 14 9 4 1 22 - 8 31
2. Анортосис 13 9 3 1 30 - 9 30
3. Аполлон 13 7 2 4 22 - 13 23
4. АЕЛ Лимаcсол 15 6 5 4 17 - 16 23
5. АПОЭЛ 11 6 3 2 18 - 7 21
6. АЕК Ларнака 14 4 6 4 23 - 20 18
7. Неа Саламина 14 5 2 7 15 - 23 17
8. Олимпиакос Никосия 13 3 6 4 20 - 20 15
9. Этникос Ахна 13 3 4 6 15 - 24 13
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 14 1 5 8 19 - 32 8
12. Докса Катокопия 15 1 5 9 10 - 30 8


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