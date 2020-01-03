Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
2:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
1:0
9' ПенальтиЛуис Карлос II
2:0
28' ГолItalo
2:1
34' ГолАганович Аднан
39' Желтая карточкаТрайчевски Душко
49' Желтая карточкаГастаньяга Йон
65' Желтая карточкаВилер Христос
2:2
67' ГолАганович Аднан
67' Желтая карточкаMarkos Charalambous
88' Желтая карточкаАдамович Марко
90' Желтая карточкаКириаку Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
9 Italo
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
21 Carlitos IX
-
Главный тренер: Eduard Eranosyan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
-
27 Рашо Момчило
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
9'
1:0
28'
2:0
34'
2:1
39'
49'
64'
65'
67'
2:2
88'
90'
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =5 -11Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Докса Катокопия Акритас Хлоракас 0:7 Докса Катокопия
Пафос 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:6 Анортосис АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:3 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
АЕЛ Лимаcсол: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|14
|9
|4
|1
|22 - 8
|31
|2.
|Анортосис
|13
|9
|3
|1
|30 - 9
|30
|3.
|Аполлон
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|5.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|18 - 7
|21
|6.
|АЕК Ларнака
|14
|4
|6
|4
|23 - 20
|18
|7.
|Неа Саламина
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|13
|3
|6
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Этникос Ахна
|13
|3
|4
|6
|15 - 24
|13
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|19 - 32
|8
|12.
|Докса Катокопия
|15
|1
|5
|9
|10 - 30
|8
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