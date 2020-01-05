Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Панаитоликос
0'
29' Желтая карточка
Таар Аймен
1:0
29' Пенальти
Ливайя Марко
38'
1
Баркас
Василис
27
Паулинью
Паулу
4
Ойконому
Мариос
21
Враньеш
Огнен
23
Хульт
Никлас
44
Anel
Sabanadzovic
6
Крстичич
Ненад
11
Milos
Deletic
10
Ливайя
Марко
14
Албанис
Христос
9
Якумакис
Георгиос
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
54
Giorgos
Liavas
5
Igor
Jovanovic
23
Kevin
I
92
Шёстедт
Расмус
27
Manolis
Tzanakakis
37
Angelos
Tsigaras
6
Таар
Аймен
11
Jorge
Diaz1
9
Admir
Bajrovic
АЕК
4-2-3-1
Панаитоликос
4-1-4-1

Ход матча

29'
 
Таар Аймен
29'
Ливайя Марко
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос
ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос
Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Панаитоликос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панаитоликос Кубок
Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 17 12 4 1 37 - 17 40
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 1:0 17 9 4 4 27 - 18 31
4. Арис Салоники 17 6 7 4 29 - 20 25
5. ОФИ 17 7 2 8 27 - 22 23
6. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Атромитос 17 6 4 7 27 - 28 22
9. Волос 17 6 3 8 18 - 29 21
10. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
11. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
12. Астерас 17 4 3 10 22 - 27 15
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 0:1 17 1 5 11 10 - 28 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ливайя Марко из команды АЕК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Таар Аймен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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