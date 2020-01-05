Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панаитоликос
29' Желтая карточкаТаар Аймен
1:0
29' ПенальтиЛивайя Марко
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
21
Санья
Пьер
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
29'
29'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос
Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
АЕК: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|17
|12
|4
|1
|37 - 17
|40
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|1:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 18
|31
|4.
|Арис Салоники
|17
|6
|7
|4
|29 - 20
|25
|5.
|ОФИ
|17
|7
|2
|8
|27 - 22
|23
|6.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Атромитос
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|9.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|18 - 29
|21
|10.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|11.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|12.
|Астерас
|17
|4
|3
|10
|22 - 27
|15
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:1
|17
|1
|5
|11
|10 - 28
|8
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