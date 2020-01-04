Греция: Суперлига 2019-2020
12
Гало
Родриго
15
Madson
17
Угрои
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники
Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос
Астерас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса
Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Атромитос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:1
|17
|12
|5
|0
|36 - 14
|41
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|17
|7
|2
|8
|27 - 22
|23
|5.
|Арис Салоники
|1:1
|17
|5
|8
|4
|26 - 19
|23
|6.
|Лариса
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|18 - 29
|21
|9.
|Ксанти
|16
|6
|2
|8
|12 - 21
|20
|10.
|Атромитос
|0:0
|17
|5
|5
|7
|25 - 27
|20
|11.
|Ламия
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|12.
|Астерас
|0:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 25
|16
|13.
|Паниониос
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|14.
|Панаитоликос
|16
|1
|5
|10
|10 - 27
|8
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