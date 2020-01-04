Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Атромитос
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Астерас
0' 21'
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
3
Катранис
Александрос
15
Madson
14
Андруцос
Танасис
9
Giorgos
Manousos
6
Харисис
Харилаос
17
Угрои
Роланд
10
Н'Сикулу
Кларк
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
34
Patricio
Matricardi
15
Dani
Suarez
33
Angel
Martinez
II
5
Гонсалес
Энеко
12
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
40
Паскуаль
Андрес
10
Luis
Fernandez1
30
Барралес
Джеронимо
Атромитос
4-2-3-1
Астерас
4-4-1-1

Ход матча

12'
 
Marc Fernandez
Гонсалес Энеко

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники
Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос
Астерас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса
Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Астерас: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Астерас 2:1 Атромитос Суперлига Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:0 Астерас Кубок Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Атромитос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:1 17 12 5 0 36 - 14 41
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 17 7 2 8 27 - 22 23
5. Арис Салоники 1:1 17 5 8 4 26 - 19 23
6. Лариса 16 6 4 6 21 - 22 22
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Волос 17 6 3 8 18 - 29 21
9. Ксанти 16 6 2 8 12 - 21 20
10. Атромитос 0:0 17 5 5 7 25 - 27 20
11. Ламия 16 4 7 5 14 - 20 19
12. Астерас 0:0 17 4 4 9 21 - 25 16
13. Паниониос 16 3 3 10 13 - 29 12
14. Панаитоликос 16 1 5 10 10 - 27 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...