Кипр: Первый дивизион 2019-2020
1:0
28' ПенальтиЗелая Эмилио
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон
Омония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ
Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Омония: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|0:1
|15
|9
|4
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Анортосис
|13
|9
|3
|1
|30 - 9
|30
|3.
|Аполлон
|1:0
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|5.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|18 - 7
|21
|6.
|АЕК Ларнака
|15
|4
|7
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Неа Саламина
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|14
|3
|7
|4
|20 - 20
|16
|9.
|Этникос Ахна
|13
|3
|4
|6
|15 - 24
|13
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|19 - 32
|8
|12.
|Докса Катокопия
|15
|1
|5
|9
|10 - 30
|8
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