Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
1:0
Второй тайм: 56'
Омония
0'
1:0
28' Пенальти
Зелая Эмилио
56'

Ход матча

28'
Зелая Эмилио
1:0

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон
Омония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ
Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Омония: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Аполлон Кубок
Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 0:1 15 9 4 2 22 - 9 31
2. Анортосис 13 9 3 1 30 - 9 30
3. Аполлон 1:0 14 8 2 4 23 - 13 26
4. АЕЛ Лимаcсол 15 6 5 4 17 - 16 23
5. АПОЭЛ 11 6 3 2 18 - 7 21
6. АЕК Ларнака 15 4 7 4 23 - 20 19
7. Неа Саламина 14 5 2 7 15 - 23 17
8. Олимпиакос Никосия 14 3 7 4 20 - 20 16
9. Этникос Ахна 13 3 4 6 15 - 24 13
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 14 1 5 8 19 - 32 8
12. Докса Катокопия 15 1 5 9 10 - 30 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Зелая Эмилио из команды Аполлон забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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