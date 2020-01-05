Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Ниа Смирны
Ламия
0:1
11' ГолКараманос Тасос
5
Dias
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос
Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина
Ламия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ
Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|17
|12
|4
|1
|37 - 17
|40
|2.
|Олимпиакос
|16
|11
|5
|0
|32 - 6
|38
|3.
|АЕК
|17
|9
|4
|4
|29 - 19
|31
|4.
|Арис Салоники
|17
|6
|7
|4
|29 - 20
|25
|5.
|ОФИ
|17
|7
|2
|8
|27 - 22
|23
|6.
|Лариса
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|7.
|Панатинаикос
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|8.
|Атромитос
|17
|6
|4
|7
|27 - 28
|22
|9.
|Ламия
|1:0
|17
|5
|7
|5
|15 - 20
|22
|10.
|Ксанти
|0:0
|17
|6
|3
|8
|12 - 21
|21
|11.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|18 - 29
|21
|12.
|Астерас
|17
|4
|3
|10
|22 - 27
|15
|13.
|Паниониос
|0:1
|17
|3
|3
|11
|13 - 30
|12
|14.
|Панаитоликос
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
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