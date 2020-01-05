Греция: Суперлига 2019-2020

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Паниониос
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ламия
0'
0:1
11' Гол
Караманос Тасос
22'
67
Малерб
Жереми
22
Папагеоргиу
Атанасиос
14
Ставропулос
Димитрис
5
Dias
VII
3
Сарамантас
Гиоргос
19
Giannis
Kiakos
27
Giannis
Papanikolaou
31
Giannis
Masouras
23
Sotiris
Tsiloulis
77
Dimitrios
Emmanouilidis
10
Арабули
Бачана
30
Теодоропулос
Костас
23
Скондрас
Яннис
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
16
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
7
Andreas
Vassilogiannis
18
Lazar
Romanic
10
Тайрон
Густаво
11
Караманос
Тасос
Паниониос
4-1-4-1
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Караманос Тасос

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос
Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина
Ламия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ
Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ламия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ламия 1:1 Паниониос Суперлига Ламия 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Ламия Суперлига Паниониос 1:0 Ламия Суперлига
Ламия 1:4 Паниониос Кубок Паниониос 1:0 Ламия Кубок Ламия 1:0 Паниониос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 17 12 4 1 37 - 17 40
2. Олимпиакос 16 11 5 0 32 - 6 38
3. АЕК 17 9 4 4 29 - 19 31
4. Арис Салоники 17 6 7 4 29 - 20 25
5. ОФИ 17 7 2 8 27 - 22 23
6. Лариса 0:0 17 6 5 6 21 - 22 23
7. Панатинаикос 16 5 7 4 16 - 18 22
8. Атромитос 17 6 4 7 27 - 28 22
9. Ламия 1:0 17 5 7 5 15 - 20 22
10. Ксанти 0:0 17 6 3 8 12 - 21 21
11. Волос 17 6 3 8 18 - 29 21
12. Астерас 17 4 3 10 22 - 27 15
13. Паниониос 0:1 17 3 3 11 13 - 30 12
14. Панаитоликос 17 1 5 11 11 - 30 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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