Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Гранада
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16395
Мальорка
0'
1:0
24' Гол
Монторо Анхель
40' Желтая карточка
Монторо Анхель
44' Желтая карточка
Виктор Диаз
53' Желтая карточка
Этеки Ян
78' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
89' Желтая карточка
Азиз Рамон
90' Желтая карточка
Раильо Антонио
90'+5
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
24
Фернандес
Карлос
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
1
Рейна
Маноло
15
Гамес
Франсиско
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
20
Седлар
Александр
26
Кубо
Такефуса
4
Сенье
Хосеп
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
29
Эрнандес
Хуан
11
Лаго
Жуниор
Гранада
4-2-3-1
Мальорка
4-4-2

Ход матча

24'
Монторо Анхель
(Сольдадо Роберто)
1:0
40'
Монторо Анхель
 
44'
Виктор Диаз
 
45'
Азиз Рамон
Монторо Анхель
 
53'
Этеки Ян
 
59'
Фулкье Димитри
Пуэртас Антонио
 
62'
 
Фебас Алейкс
Сальва Севилья
62'
 
Агбеньену Лумор
Седлар Александр
74'
 
Пратс Абдон
Сенье Хосеп
78'
Сольдадо Роберто
 
84'
Вадильо Альваро
Мачис Дарвин
 
89'
Азиз Рамон
 
90'
 
Раильо Антонио

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес
Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка
Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар

Последние игры между собой

Гранада: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Мальорка 1:1 Гранада Сегунда Гранада 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:3 Гранада Товарищеские матчи Гранада 1:2 Мальорка Примера
Мальорка 1:2 Гранада Примера Мальорка 0:0 Гранада Примера Гранада 2:2 Мальорка Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 19 10 4 5 33 - 23 34
6. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
7. Хетафе Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
10. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
11. Вильярреал 0:1 Заявка 19 7 4 8 31 - 26 25
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Мальорка
Гранада
79.5% (116)
Ничья
17.8% (26)
Мальорка
2.7% (4)
1:0 Гранада
44.5% (65)
2:1 Гранада
26% (38)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Гранада
6.8% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...