Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
1:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 16395
Мальорка
1:0
24' ГолМонторо Анхель
40' Желтая карточкаМонторо Анхель
44' Желтая карточкаВиктор Диаз
53' Желтая карточкаЭтеки Ян
78' Желтая карточкаСольдадо Роберто
89' Желтая карточкаАзиз Рамон
90' Желтая карточкаРаильо Антонио
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
23
Мачис
Дарвин
11
Лаго
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
40'
44'
53'
78'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес
Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка
Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар
Последние игры между собой
Гранада: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Мальорка: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 23
|34
|6.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|7.
|Хетафе
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|10.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|11.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 26
|25
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Гранада
79.5% (116)
Ничья
17.8% (26)
Мальорка
2.7% (4)
1:0 Гранада
44.5% (65)
2:1 Гранада
26% (38)
1:1 Ничья
11% (16)
2:0 Гранада
6.8% (10)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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