Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гранада вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Герман получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Гранада

92' Раильо Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Санчес Герман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Пространство открывается для Кубо Такефуса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Азиз Рамон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Гранада

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Фернандес Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кубо Такефуса , обходя своих соперников

87' Фернандес Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Агбеньену Лумор из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

86' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Гранада

84' Удар от ворот произведет Гранада

83' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Эрнандес Хуан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

80' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Пратс Абдон из команды Мальорка плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

79' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Сольдадо Роберто получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Гранада

75' Отличная игра от Фулкье Димитри из команды Гранада . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

74' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гамес Франсиско из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

74' Мальорка делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Нева Карлос из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Гранада

70' Отличная игра от Кубо Такефуса из команды Мальорка . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

69' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Мачис Дарвин из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

68' Агбеньену Лумор из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

68' Лаго Жуниор из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Удар от ворот произведет Мальорка

67' Футболистка из команды Гранада подает, но одноклубницы не поддержали.

67' Мачис Дарвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

64' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лаго Жуниор из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Удар от ворот произведет Мальорка

58' Пуэртас Антонио из команды Гранада плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

57' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Гранада

56' Что за промах! У Эрнандес Хуан была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

55' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Этеки Ян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Гранада

50' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

50' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кубо Такефуса , обходя своих соперников

49' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

47' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Сегодняшная посещаемость составляет 16395 болельщиков