Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Леванте
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =9 -3Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус
Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия
Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|33 - 12
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|19 - 12
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|11.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Атлетико М
100% (66)
Ничья
0% (0)
Леванте
0% (0)
2:0 Атлетико М
42.4% (28)
2:1 Атлетико М
28.8% (19)
3:0 Атлетико М
10.6% (7)
1:0 Атлетико М
9.1% (6)
3:1 Атлетико М
4.5% (3)
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