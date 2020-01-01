Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Леванте

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М
Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус
Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия
Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера
Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 18 10 7 1 33 - 12 37
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
7. Атлетик Б Заявка 18 7 7 4 19 - 12 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
9. Леванте Заявка 18 8 2 8 25 - 27 26
10. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
11. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леванте

    До начала игры, которая состоится 04.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Леванте
    Атлетико М
    100% (66)
    Ничья
    0% (0)
    Леванте
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    42.4% (28)
    2:1 Атлетико М
    28.8% (19)
    3:0 Атлетико М
    10.6% (7)
    1:0 Атлетико М
    9.1% (6)
    3:1 Атлетико М
    4.5% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...