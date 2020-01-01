Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =8 -3Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эйбар 3:0 Гранада Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе
Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|33 - 12
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|19 - 12
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|11.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Валенсия
95.6% (65)
Ничья
4.4% (3)
Эйбар
0% (0)
2:0 Валенсия
32.4% (22)
2:1 Валенсия
32.4% (22)
1:0 Валенсия
20.6% (14)
3:1 Валенсия
7.4% (5)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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