Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Эйбар

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эйбар 3:0 Гранада Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе
Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Валенсия 0:1 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Валенсия Примера
Валенсия 0:4 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 18 10 7 1 33 - 12 37
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
7. Атлетик Б Заявка 18 7 7 4 19 - 12 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
9. Леванте Заявка 18 8 2 8 25 - 27 26
10. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
11. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эйбар

    До начала игры, которая состоится 04.01.2020, осталось 2 дня 12 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
    Валенсия
    95.6% (65)
    Ничья
    4.4% (3)
    Эйбар
    0% (0)
    2:0 Валенсия
    32.4% (22)
    2:1 Валенсия
    32.4% (22)
    1:0 Валенсия
    20.6% (14)
    3:1 Валенсия
    7.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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