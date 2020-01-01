Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар
Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Реал Мадрид Примера
Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Реал Мадрид Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 18 10 7 1 33 - 12 37
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
7. Атлетик Б Заявка 18 7 7 4 19 - 12 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
9. Леванте Заявка 18 8 2 8 25 - 27 26
10. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
11. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 04.01.2020, осталось 2 дня 15 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Хетафе - Реал Мадрид
    Хетафе
    0% (0)
    Ничья
    10.6% (7)
    Реал Мадрид
    89.4% (59)
    1:2 Реал Мадрид
    57.6% (38)
    1:3 Реал Мадрид
    12.1% (8)
    0:2 Реал Мадрид
    10.6% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    6.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (4)
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