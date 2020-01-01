Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар
Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Хетафе 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 7:3 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Мадрид Примера Хетафе 0:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Хетафе Примера Реал Мадрид 4:0 Хетафе Примера Хетафе 2:3 Реал Мадрид Примера Хетафе 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Хетафе Примера Реал Мадрид 3:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|33 - 12
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|19 - 12
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|11.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Хетафе
0% (0)
Ничья
10.6% (7)
Реал Мадрид
89.4% (59)
1:2 Реал Мадрид
57.6% (38)
1:3 Реал Мадрид
12.1% (8)
0:2 Реал Мадрид
10.6% (7)
0:1 Реал Мадрид
6.1% (4)
1:1 Ничья
6.1% (4)
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