Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Бетис
0'
1:0
14' Гол
Видаль Алеш
22' Желтая карточка
Хоселу Санмартин
33' Желтая карточка
Фекир Набиль
34' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
36'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
22
Мубарак
Вакасо
11
Риоха
Луис
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
15
Морено
Алекс
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Алавес
4-4-2
Бетис
5-3-2

Ход матча

14'
Видаль Алеш
(Лукас Перес)
1:0
22'
Хоселу Санмартин
 
33'
 
Фекир Набиль
34'
Мубарак Вакасо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес
Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Бетис Примера Алавес 1:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Алавес Примера
Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
6. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
7. Хетафе Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
13. Бетис 0:1 Заявка 19 6 5 8 25 - 32 23
14. Алавес 1:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
15. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Бетис
Алавес
23.3% (34)
Ничья
58.2% (85)
Бетис
18.5% (27)
1:1 Ничья
49.3% (72)
1:2 Бетис
13% (19)
1:0 Алавес
11% (16)
2:1 Алавес
9.6% (14)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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