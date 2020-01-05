Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Мендисорроса
Бетис
1:0
14' ГолВидаль Алеш
22' Желтая карточкаХоселу Санмартин
33' Желтая карточкаФекир Набиль
34' Желтая карточкаМубарак Вакасо
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марин КарлосВратарь
- Защитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
22'
33'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес
Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|6.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|7.
|Хетафе
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Бетис
|0:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 32
|23
|14.
|Алавес
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Алавес
23.3% (34)
Ничья
58.2% (85)
Бетис
18.5% (27)
1:1 Ничья
49.3% (72)
1:2 Бетис
13% (19)
1:0 Алавес
11% (16)
2:1 Алавес
9.6% (14)
0:0 Ничья
5.5% (8)
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