Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
 
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Стадион:
Атлетик Б

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья
Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Севилья: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 18 10 7 1 33 - 12 37
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
7. Атлетик Б Заявка 18 7 7 4 19 - 12 28
8. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
9. Леванте Заявка 18 8 2 8 25 - 27 26
10. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
11. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта Заявка 18 3 5 10 15 - 28 14
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 03.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Севилья - Атлетик Б
    Севилья
    85.5% (65)
    Ничья
    13.2% (10)
    Атлетик Б
    1.3% (1)
    2:1 Севилья
    46.1% (35)
    1:0 Севилья
    19.7% (15)
    2:0 Севилья
    15.8% (12)
    1:1 Ничья
    9.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (3)
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