Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Атлетик Б
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья
Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =7 -4Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б
Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера Севилья 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Севилья Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|33 - 12
|37
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|19 - 12
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 27
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|11.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Севилья
85.5% (65)
Ничья
13.2% (10)
Атлетик Б
1.3% (1)
2:1 Севилья
46.1% (35)
1:0 Севилья
19.7% (15)
2:0 Севилья
15.8% (12)
1:1 Ничья
9.2% (7)
2:2 Ничья
3.9% (3)
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