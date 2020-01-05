Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Abanca Balaidos Зрители: 11932
Осасуна
24' Желтая карточкаВаскес Кевин
47' Желтая карточкаЭступиньян Первис
52' Желтая карточкаБрашанац Дарко
62' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
1:0
75' ГолСанти Мина
76' Желтая карточкаОйер Санхурхо
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
11 Систо ПионеНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Адриан ЛопесПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
18 Вильяр ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bittor Alkiza
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
52'
75'
1:0
76'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
5 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта
Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья
Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Осасуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 23
|40
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|36 - 12
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 18
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|22 - 12
|35
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 25
|31
|6.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|29 - 25
|31
|7.
|Хетафе
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|20 - 13
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 29
|26
|12.
|Бетис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|13.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 25
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|17 - 23
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|17.
|Сельта
|1:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|16 - 28
|17
|18.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 33
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
Сельта
62.1% (90)
Ничья
28.3% (41)
Осасуна
9.7% (14)
2:1 Сельта
32.4% (47)
1:1 Ничья
20.7% (30)
1:0 Сельта
20% (29)
2:0 Сельта
6.9% (10)
1:2 Осасуна
4.8% (7)
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