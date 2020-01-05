Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Близко! Гарсия Рубен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

46' Плохо играет Рубен Бланко - неудачный вынос, и мяч у соперниц

46' Айду Джозеф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Осасуна

43' Рафинья Алькантара не смог попасть в створ ударом издали

42' Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Санти Мина навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Систо Пионе получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ох, нехорошо это выглядит. Монкайола Хон получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Систо Пионе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Монкайола Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Сельта

30' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

30' ШТАНГА! Гол почти забит, Аспас Яго нанесла удар, но мяч попал в штангу!

29' Плохо играет Гарсия Давид III - неудачный вынос, и мяч у соперниц

29' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Васкес Кевин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Айду Джозеф и попал в каркас ворот!

20' Санти Мина наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Плохо играет Гарсия Давид III - неудачный вынос, и мяч у соперниц

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Осасуна

19' Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали

19' Эррера Серхио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Сельта

13' Удар от ворот произведет Осасуна

12' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сельта

10' Авила Эсекьель из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ойер Санхурхо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Торрес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Хорошо играет на выходе Эррера Серхио II - мяч в ее руках

5' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Авила Эсекьель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сельта начинает с центра поля