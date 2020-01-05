Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Сельта
1:0
Второй тайм: 82'

Стадион: Зрители: 11932
Осасуна
0'
24' Желтая карточка
Васкес Кевин
47' Желтая карточка
Эступиньян Первис
52' Желтая карточка
Брашанац Дарко
62' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
1:0
75' Гол
Санти Мина
76' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
82'
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
3
Костас
Давид
15
Олаза
Лукас
12
Рафинья
Алькантара
5
Йокушлу
Окай
8
Пейнадо
Франсиско
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
1
Эррера
Серхио
II
27
Монкайола
Хон
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
10
Торрес
Роберто
22
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
Сельта
4-3-3
Осасуна
4-2-3-1

Ход матча

24'
Васкес Кевин
 
47'
 
Эступиньян Первис
52'
 
Брашанац Дарко
62'
Пейнадо Франсиско
 
70'
Гарсия Хуан II
Систо Пионе
 
73'
 
Роберт Ибаньес
Адриан Лопес
75'
Санти Мина
(Айду Джозеф)
1:0
76'
 
Ойер Санхурхо
81'
 
Вильяр Хуан
Торрес Роберто
81'
 
Перес Иньиго
Ойер Санхурхо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 5 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта
Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья
Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Осасуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера Осасуна 0:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Осасуна Примера
Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 19 12 4 3 49 - 23 40
2. Реал Мадрид Заявка 19 11 7 1 36 - 12 40
3. Севилья Заявка 19 10 5 4 24 - 18 35
4. Атлетико М Заявка 19 9 8 2 22 - 12 35
5. Реал Сосьедад Заявка 19 9 4 6 33 - 25 31
6. Валенсия Заявка 19 8 7 4 29 - 25 31
7. Хетафе Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
8. Атлетик Б Заявка 19 7 8 4 20 - 13 29
9. Вильярреал Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
10. Гранада Заявка 19 8 3 8 25 - 25 27
11. Леванте Заявка 19 8 2 9 26 - 29 26
12. Бетис Заявка 19 6 6 7 26 - 32 24
13. Осасуна 0:1 Заявка 19 5 8 6 25 - 25 23
14. Вальядолид Заявка 19 4 9 6 17 - 23 21
15. Алавес Заявка 19 5 5 9 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
17. Сельта 1:0 Заявка 19 4 5 10 16 - 28 17
18. Мальорка Заявка 19 4 3 12 18 - 33 15
19. Леганес Заявка 19 3 5 11 16 - 30 14
20. Эспаньол Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Осасуна
Сельта
62.1% (90)
Ничья
28.3% (41)
Осасуна
9.7% (14)
2:1 Сельта
32.4% (47)
1:1 Ничья
20.7% (30)
1:0 Сельта
20% (29)
2:0 Сельта
6.9% (10)
1:2 Осасуна
4.8% (7)
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