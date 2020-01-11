Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Панетоликос
Атромитос
21
Санья
Пьер
23
Kevin
I
8
Mimito
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Роман ХоанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =6 -11Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос
Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Панаитоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панаитоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Кубок Атромитос 0:2 Панаитоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панаитоликос Кубок Греции Панаитоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панаитоликос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|12
|5
|0
|33 - 6
|41
|2.
|ПАОК
|17
|12
|4
|1
|37 - 17
|40
|3.
|АЕК
|17
|9
|4
|4
|29 - 19
|31
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|ОФИ
|17
|7
|2
|8
|27 - 22
|23
|7.
|Атромитос
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|8.
|Лариса
|0:0
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|9.
|Панатинаикос
|17
|5
|7
|5
|16 - 19
|22
|10.
|Ламия
|17
|5
|7
|5
|15 - 20
|22
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|17
|4
|3
|10
|22 - 27
|15
|13.
|Паниониос
|17
|3
|3
|11
|13 - 30
|12
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|18
|1
|6
|11
|11 - 30
|9
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