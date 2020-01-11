Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Атромитос
0' 37'
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
5
Igor
Jovanovic
92
Шёстедт
Расмус
23
Kevin
I
37
Angelos
Tsigaras
27
Manolis
Tzanakakis
8
Mimito
10
Далсью
9
Admir
Bajrovic
11
Jorge
Diaz1
16
Медьери
Болаж
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
15
Madson
6
Харисис
Харилаос
9
Giorgos
Manousos
39
Веллиос
Апостолос
20
Petros
Giakoumakis
Панаитоликос
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос
Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия
Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
Атромитос: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Атромитос 2:0 Панаитоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панаитоликос Суперлига
Панаитоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панаитоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Кубок Атромитос 0:2 Панаитоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панаитоликос Кубок Греции Панаитоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панаитоликос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 12 5 0 33 - 6 41
2. ПАОК 17 12 4 1 37 - 17 40
3. АЕК 17 9 4 4 29 - 19 31
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 0:0 18 6 8 4 29 - 20 26
6. ОФИ 17 7 2 8 27 - 22 23
7. Атромитос 0:0 18 6 5 7 27 - 28 23
8. Лариса 0:0 18 6 5 7 22 - 24 23
9. Панатинаикос 17 5 7 5 16 - 19 22
10. Ламия 17 5 7 5 15 - 20 22
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 17 4 3 10 22 - 27 15
13. Паниониос 17 3 3 11 13 - 30 12
14. Панаитоликос 0:0 18 1 6 11 11 - 30 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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