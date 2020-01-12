Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Олимпиакос
0' 7'
30
Теодоропулос
Костас
24
Винтра
Лукас
8
Пляцикас
Василиос
4
Адехо
Даниэль
29
Баханак
Патрик
21
Димуцос
Элини
10
Тайрон
Густаво
7
Andreas
Vassilogiannis
27
Vanderson
18
Lazar
Romanic
11
Караманос
Тасос
1
Са
Жозе
76
Гашпар
Бруну
3
Семеду
Рубен
24
Ousseynou
Ba
21
Цимикас
Костас
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
6
Бензия
Яссин
28
Вальбуэна
Матьё
19
Giannis
Masouras
11
Эль-Араби
Юссеф
Ламия
3-5-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия
Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса
Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 Ламия Кубок Ламия 3:3 Олимпиакос Кубок
Олимпиакос 3:0 Ламия Суперлига Олимпиакос 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 12 5 0 33 - 6 41
2. ПАОК 17 12 4 1 37 - 17 40
3. АЕК 17 9 4 4 29 - 19 31
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 18 6 8 4 29 - 20 26
6. Атромитос 18 7 4 7 28 - 28 25
7. ОФИ 18 7 2 9 27 - 24 23
8. Лариса 18 6 5 7 22 - 24 23
9. Панатинаикос 17 5 7 5 16 - 19 22
10. Ламия 17 5 7 5 15 - 20 22
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 18 5 3 10 24 - 27 18
13. Паниониос 17 3 3 11 13 - 30 12
14. Панаитоликос 18 1 5 12 11 - 31 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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