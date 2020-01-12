Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Олимпиакос
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
1
Са
Жозе
76
Гашпар
Бруну
24
Ousseynou
Ba
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 VandersonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
-
24 Ousseynou BaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия
Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса
Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|12
|5
|0
|33 - 6
|41
|2.
|ПАОК
|17
|12
|4
|1
|37 - 17
|40
|3.
|АЕК
|17
|9
|4
|4
|29 - 19
|31
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|Атромитос
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|7.
|ОФИ
|18
|7
|2
|9
|27 - 24
|23
|8.
|Лариса
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|9.
|Панатинаикос
|17
|5
|7
|5
|16 - 19
|22
|10.
|Ламия
|17
|5
|7
|5
|15 - 20
|22
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|18
|5
|3
|10
|24 - 27
|18
|13.
|Паниониос
|17
|3
|3
|11
|13 - 30
|12
|14.
|Панаитоликос
|18
|1
|5
|12
|11 - 31
|8
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