Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Олимпиакос Никосия
0:2
Второй тайм: 90'
Аполлон
0'
0:1
45' Гол
Зелая Эмилио
0:2
60' Гол
Гакпе Серж
90'

Ход матча

45'
0:1
Зелая Эмилио
60'
0:2
Гакпе Серж

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол
Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Аполлон 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 15 11 3 1 34 - 9 36
2. Омония 16 9 5 2 23 - 10 32
3. Аполлон 2:0 15 9 2 4 26 - 14 29
4. АПОЭЛ 14 8 3 3 26 - 10 27
5. Неа Саламина 16 7 2 7 20 - 26 23
6. АЕЛ Лимаcсол 16 6 5 5 18 - 18 23
7. АЕК Ларнака 16 5 7 4 28 - 22 22
8. Олимпиакос Никосия 0:2 16 3 7 6 22 - 26 16
9. Пафос 15 3 4 8 10 - 22 13
10. Этникос Ахна 15 3 4 8 19 - 32 13
11. Эносис 15 1 5 9 19 - 36 8
12. Докса Катокопия 15 1 5 9 10 - 30 8
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Гакпе Серж бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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