Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Олимпиакос Никосия
0:2
Второй тайм: 90'
Аполлон
0:1
45' ГолЗелая Эмилио
0:2
60' ГолГакпе Серж
Ход матча
45'
0:1
60'
0:2
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =7 -6АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол
Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|15
|11
|3
|1
|34 - 9
|36
|2.
|Омония
|16
|9
|5
|2
|23 - 10
|32
|3.
|Аполлон
|2:0
|15
|9
|2
|4
|26 - 14
|29
|4.
|АПОЭЛ
|14
|8
|3
|3
|26 - 10
|27
|5.
|Неа Саламина
|16
|7
|2
|7
|20 - 26
|23
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|7.
|АЕК Ларнака
|16
|5
|7
|4
|28 - 22
|22
|8.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|9.
|Пафос
|15
|3
|4
|8
|10 - 22
|13
|10.
|Этникос Ахна
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|11.
|Эносис
|15
|1
|5
|9
|19 - 36
|8
|12.
|Докса Катокопия
|15
|1
|5
|9
|10 - 30
|8
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