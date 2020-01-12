Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Лилль
0'
21' Красная карточка
Мендиль Хамза
38' Желтая карточка
Шуиар Мунир
42' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
1:0
47' Гол
Тавареш Жулио
49' Желтая карточка
Шека
67' Вторая желтая карточка
Сумаре Бубакари
71' Желтая карточка
Брадариц Домагой
72' Желтая карточка
Ahmad Nounchil
85'
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
20
Амальфитано
Ромен
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
5
Сумаоро
Адама
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
8
Шека
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
10
Иконе
Жонатан
18
Саншеш
Ренату
7
Осимхен
Виктор
Дижон
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

21'
Мендиль Хамза
 
36'
Ahmad Nounchil
Мавидиди Стефи
 
38'
Шуиар Мунир
 
42'
 
Сумаре Бубакари
47'
Тавареш Жулио
(Бальде Мама)
1:0
49'
 
Шека
61'
 
Реми Лоик
Шека
65'
Кадис Хондер
Бальде Мама
 
67'
 
Сумаре Бубакари
71'
 
Брадариц Домагой
72'
Ahmad Nounchil
 
79'
 
Бамба Джонатан
Брадариц Домагой
84'
 
Андре Бенжамин
Иконе Жонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон
Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон
Лилль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль
Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Дижон Лига 1
Дижон 3:0 Лилль Лига 1 Дижон 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:3 Лилль Товарищеские матчи Дижон 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль 0:1 Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Анже Заявка 20 8 5 7 23 - 25 29
9. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
10. Реймс Заявка 19 7 7 5 16 - 12 28
11. Ницца Заявка 20 8 4 8 29 - 28 28
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 20 7 4 9 22 - 31 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Дижон 1:0 Заявка 20 5 6 9 15 - 22 21
17. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
18. Амьен Заявка 19 4 5 10 22 - 38 17
19. Ним Заявка 19 3 6 10 15 - 32 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 1:0 Лилль
Дижон
7.6% (11)
Ничья
20.1% (29)
Лилль
72.2% (104)
1:2 Лилль
36.8% (53)
0:1 Лилль
22.9% (33)
1:1 Ничья
15.3% (22)
0:2 Лилль
5.6% (8)
2:1 Дижон
4.9% (7)
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