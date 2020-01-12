Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ахмад Нунчил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

44' Бальде Мама нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

43' Манга Экеле наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Сумаре Бубакари получил желтую карточку от судьи

41' Хорошая попытка от Иконе Жонатан , был неплохой удар, но вратарь спас

40' Шека из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Тактическая замена. Мавидиди Стефи уходит с поля и его заменяет Ахмад Нунчил

35' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Лилль

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

29' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

29' Амальфитано Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Осимхен Виктор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

28' Игрок команды Лилль совершает фол

28' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Дижон имеет хороший шанс забить.

24' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

24' Брадариц Домагой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Араужо Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Манга Экеле из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ндонг Ибраим была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Дижон

9' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Лилль

3' Пье Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Мавидиди Стефи из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля