Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Лилль
21' Красная карточкаМендиль Хамза
38' Желтая карточкаШуиар Мунир
42' Желтая карточкаСумаре Бубакари
1:0
47' ГолТавареш Жулио
49' Желтая карточкаШека
67' Вторая желтая карточкаСумаре Бубакари
71' Желтая карточкаБрадариц Домагой
72' Желтая карточкаAhmad Nounchil
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
8
Шека
11
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
38'
42'
47'
1:0
49'
67'
71'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон
Лилль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Лилль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|0:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Анже
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|9.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|10.
|Реймс
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 12
|28
|11.
|Ницца
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 28
|28
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Дижон
|1:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 22
|21
|17.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|18.
|Амьен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 38
|17
|19.
|Ним
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Дижон
7.6% (11)
Ничья
20.1% (29)
Лилль
72.2% (104)
1:2 Лилль
36.8% (53)
0:1 Лилль
22.9% (33)
1:1 Ничья
15.3% (22)
0:2 Лилль
5.6% (8)
2:1 Дижон
4.9% (7)
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