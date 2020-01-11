Франция: Лига 1 2019-2020

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Анже
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Ницца
0'
34' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
1:0
37' Гол
Тиуб Сада
39' Желтая карточка
Будауи Хишем
43'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
19
Баокен
Стефан
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
28
Будауи
Хишем
25
Сиприен
Вилан
21
Данило
Барбоза
8
Лис-Мелу
Пьерр
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
18
Клод
Алексис
9
Дольберг
Каспер
Анже
4-1-4-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

34'
Капелле Пьеррик
 
37'
Тиуб Сада
(Мангани Томас)
1:0
39'
 
Будауи Хишем
43'
Пелленар Тео
Аит-Нури Раян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже
Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц
Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца

Последние игры между собой

Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1
Ницца 2:2 Анже Лига 1 Ницца 0:2 Анже Лига 1 Анже 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Ницца Лига 1 Анже 3:1 Ницца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Анже 1:0 Заявка 20 9 4 7 23 - 24 31
6. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
9. Реймс 0:1 Заявка 19 7 7 5 16 - 11 28
10. Страсбург 0:0 Заявка 20 8 4 8 23 - 24 28
11. Ницца 0:1 Заявка 20 8 3 9 28 - 28 27
12. Монпелье 0:1 Заявка 20 7 6 7 26 - 20 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 1:2 Заявка 20 5 7 8 22 - 26 22
16. Амьен 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 36 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Метц 0:0 Заявка 20 3 9 8 17 - 28 18
19. Ним 1:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 32 15
20. Тулуза 2:1 Заявка 20 4 3 13 21 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:0 Ницца
Анже
54.1% (79)
Ничья
31.5% (46)
Ницца
14.4% (21)
1:0 Анже
34.9% (51)
1:1 Ничья
26.7% (39)
2:1 Анже
15.1% (22)
1:2 Ницца
6.8% (10)
0:1 Ницца
5.5% (8)
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