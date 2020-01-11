Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Аит-Нури Раян получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Аит-Нури Раян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Будауи Хишем грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

37' Г О О О О Л - Тиуб Сада из команды Анже переиграл вратаря дальним ударом!

37' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Анже

35' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Рефери не любит споров - именно за это Капелле Пьеррик сейчас получил желтую

33' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Анже

26' Пространство открывается для Дольберг Каспер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сантамария Батист наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Баокен Стефан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

19' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лис-Мелу Пьерр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ницца

13' Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Анже

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Мангани Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля