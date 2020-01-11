Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Раймон Копа
Ницца
34' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
1:0
37' ГолТиуб Сада
39' Желтая карточкаБудауи Хишем
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
29
Эрей
Кристоф
28
Будауи
Хишем
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Cretier
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
37'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =4 -8Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Анже
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 24
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Реймс
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 11
|28
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 28
|27
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 20
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|1:2 Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 26
|22
|16.
|Амьен
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 36
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 28
|18
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|2:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|21 - 40
|15
Анже
54.1% (79)
Ничья
31.5% (46)
Ницца
14.4% (21)
1:0 Анже
34.9% (51)
1:1 Ничья
26.7% (39)
2:1 Анже
15.1% (22)
1:2 Ницца
6.8% (10)
0:1 Ницца
5.5% (8)
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