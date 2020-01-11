Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Страсбург
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
27
Лала
Кенни
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =1 -9Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург
Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург
Последние игры между собой
Метц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Анже
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 24
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Реймс
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 11
|28
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 28
|27
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 20
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|1:2 Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 26
|22
|16.
|Амьен
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 36
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 28
|18
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|2:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|21 - 40
|15
Метц
27.4% (40)
Ничья
47.3% (69)
Страсбург
25.3% (37)
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:2 Страсбург
15.8% (23)
1:0 Метц
13% (19)
2:1 Метц
10.3% (15)
0:1 Страсбург
7.5% (11)
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