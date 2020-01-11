Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Метц

42' Нгетт Опа из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Удар от ворот произведет Метц

41' Пространство открывается для Томассон Адриен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

40' Удар от ворот произведет Метц

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сиссоко Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

38' Удар от ворот произведет Метц

37' Кароль Лионель пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

31' Страсбург произведет угловой с правой стороны.

31' Страсбург имеет хороший шанс забить.

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Пажо Венсан не смог попасть в створ ударом издали

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Диалло Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Томассон Адриен из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Мамаду Фофана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Беллегард Жанрикне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плохо играет Бронн Дилан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

9' Беллегард Жанрикне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Беллегард Жанрикне из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошая попытка от Беллегард Жанрикне , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Диалло Хабиб пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Метц начинает с центра поля