Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Страсбург
0' 45'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
6
Mamadou
Fofana1
14
Пажо
Венсан
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
1
Селс
Матц
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
27
Лала
Кенни
17
Беллегард
Жанрикне
18
Сиссоко
Ибраима
22
Фофана
Юссуф
23
Кароль
Лионель
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
Метц
4-3-3
Страсбург
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц
Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург
Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Страсбург: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Страсбург 1:1 Метц Лига 1 Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Метц 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 2
Метц 1:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Метц Лига 2 Метц 3:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:3 Метц Лига 1 Страсбург 0:3 Метц Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Анже 1:0 Заявка 20 9 4 7 23 - 24 31
6. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
9. Реймс 0:1 Заявка 19 7 7 5 16 - 11 28
10. Страсбург 0:0 Заявка 20 8 4 8 23 - 24 28
11. Ницца 0:1 Заявка 20 8 3 9 28 - 28 27
12. Монпелье 0:1 Заявка 20 7 6 7 26 - 20 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 1:2 Заявка 20 5 7 8 22 - 26 22
16. Амьен 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 36 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Метц 0:0 Заявка 20 3 9 8 17 - 28 18
19. Ним 1:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 32 15
20. Тулуза 2:1 Заявка 20 4 3 13 21 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:0 Страсбург
Метц
27.4% (40)
Ничья
47.3% (69)
Страсбург
25.3% (37)
1:1 Ничья
34.9% (51)
1:2 Страсбург
15.8% (23)
1:0 Метц
13% (19)
2:1 Метц
10.3% (15)
0:1 Страсбург
7.5% (11)
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